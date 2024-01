¡Lánzate! Este día será el primer Pícnic Nocturno de Chapultepec 2024

El Pícnic Nocturno de Chapultepec regresa en 2024, ¿cuándo será el primero del año y a qué hora? Te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar de este evento gratuito y 100% familiar.

¿Dónde será el primer pícnic nocturno de Chapultepec?

Si estás pensando en armar una noche romántica, te recomendamos acudir al primer Pícnic Nocturno del año en Chapultepec:



¿Cuándo? La cita será este sábado 13 de enero en punto de las 20:00 horas.

¿Dónde? En el Jardín Botánico, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma 126, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Si lo que deseas es disfrutar al máximo de esta experiencia, como en cada ocasión se recomienda a los asistentes tomar en cuenta los siguientes puntos:



Llegar con tiempo para alcanzar lugar, ya que el acceso es de cupo limitado. Se sugiere ingresar al menos con media hora de anticipación.

Recuerda que no se permite el acceso a mascotas, por lo que, en esta ocasión, tu amigo peludo no podrá acompañarte.

Lleva una chamarra o cobija abrigadora.

¡No lo olvides! Como último dato se recomienda que al final de la actividad recojas tus desechos y los deposites en el bote de basura más cercano, aunque si puedes llevar tuppers o frascos será mucho mejor.

¿Habrá más actividades gratuitas en Chapultepec? Este es el calendario de eventos 2024

Si no puedes asistir al Pícnic Nocturno de Chapultepec 2024, no te angusties porque habrá muchas más actividades gratuitas durante todo el mes de enero para que la música no falte en el primer mes de año, ¿qué eventos se esperan?



Concierto de Sri Mara y la Montaña del Gran Jaguar: Rinconada de los Ahuehuetes, ¿cuándo? Sábado 20 de enero a las 12:00 horas

Danzonera: Jardín de Adultos Mayores el jueves 25 de enero de 11:00 a 13:00 horas

Concierto de La Penk/ Las Uranias: Rinconada de los Ahuehuetes el sábado 27 de enero a las 12:00 horas

Concierto de Flauta con Nelly Valle: Audiorama el domingo 28 de enero a las 12:00 horas.

¡Toma nota! Todos los eventos son de entrada libre y ninguna persona tiene derecho a cobrar el acceso, de ser así denúncialo ante la autoridad más cercana.