¡Regresa el pícnic nocturno al Bosque de Chapultepec, ¿cuándo es y qué llevar?

¡El pícnic nocturno del Bosque de Chapultepec está de regreso! Así como leíste, la velada al aire libre perfecta para escapar de la contaminación de la Ciudad de México y disfrutar de una agradable cena en uno de los parques urbanos más grandes del mundo, por fin está de vuelta, ¿cuándo será? Te contamos todos los detalles.

Si buscas una opción diferente en la CDMX, el pícnic nocturno del Bosque de Chapultepec sin duda es una excelente alternativa para los amantes de la naturaleza, pero también para aquellos que tienen horarios complicados y desean disfrutar de un armonioso momento.

¿Cuándo es el pícnic nocturno al Bosque de Chapultepec?

La cita es el próximo sábado 14 de octubre en punto de las 20:00 horas en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. El ingreso al evento será gratuito, únicamente debes llevar tus mejores elementos para disfrutar de la velada.

¿Qué debo llevar? Te recomendamos que para disfrutar la auténtica noche bajo las estrellas en la Ciudad de México te armas de:



Una buena manta, cobija o mantel para estar cómodo.

Una deliciosa cena, de preferencia en envases reutilizables.

Velas de pilas para crear un ambiente romántico y seguro.

Una chamarra o suéter, por si se ofrece.

Pero, sin duda lo que NO puede faltar es una muy buena compañía, así que invita a tu amorcito, o bien, a tu mejor amiga o amigo a disfrutar del evento porque habrá muchas sorpresas más.

¡Toma nota! Recuerda que durante el pícnic nocturno del Bosque de Chapultepec todas las bebidas alcohólicas se encuentran prohibidas. El evento finaliza a las 23:00 horas y al salir se recomienda llevar una bolsa de plástico para recoger tu basura.

¿Cómo llegar al Bosque de Chapultepec?

Para llegar a la cita del próximo sábado 14 de octubre de 2023 puedes hacerlo con ayuda del transporte público, te sugerimos las siguientes opciones:



Metro CDMX: Línea 1 (Rosa) - Estación Chapultepec

Metrobús: Línea 7 - Estación Chapultepec

Transporte público: Los accesos se encuentra por la avenida Constituyentes, desde el Metro Chapultepec, por un costo aproximado de 8 pesos.

Una vez en tu destino final, solo busca la salida que te lleva hacia el bosque y listo. Sigue las señales para dirigirte al Jardín Botánico, en la primera sección. Como referencia, se localiza enfrente del Museo Tamayo y junto al Museo de Arte Moderno.