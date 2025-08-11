Dan de baja a maestro golpeado por alumno en la UPT Hidalgo; lo acusan de bullying y acoso
La UPT Tulancingo decidió dar de baja al maestro que fue golpeado y pateado por un alumno en Hidalgo; estudiantes lo han señalado por acoso escolar.
Este lunes 11 de agosto, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) dio de baja al maestro Ángel Ramírez Montiel, quien a finales de julio fuera golpeado por un alumno dentro de un salón de clases en Hidalgo.
El video, que rápidamente se viralizó, desató diferentes versiones, entre ellas la que señalaba que el alumno Manuel Martínez era víctima de bullying por parte de este docente, sin que las autoridades educativas intervinieran en el caso.
En medio de las acusaciones por acoso escolar, la institución determinó que el profesor incurrió en faltas graves que vulneraron los valores académicos y administrativos de la universidad.
Maestros renuncian en la UPT Hidalgo por denuncias de acoso escolar
De acuerdo con un comunicado oficial, el Consejo Universitario determinó que la conducta del maestro no correspondía a los principios de imparcialidad en la UPT, por lo que su baja fue definitiva.
Pero en medio del escándalo, varios alumnos también acusaron a otros docentes por actitudes inapropiadas. Entre ellos Francisco Flores, quien presentó su renuncia voluntaria; sin embargo, su caso continúa bajo investigación por parte de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo.
En cuanto a la profesora Nadia Padilla, la institución decidió reubicarla en funciones administrativas, apartándola de sus labores.
Suspenden a alumno tras golpear a docente en la UPT Hidalgo
Tras la difusión del video donde Manuel, estudiante de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, golpea e incluso derriba al profesor al suelo, el Consejo Universitario decidió expulsarlo de manera definitiva el pasado 4 de agosto.
Aunque las autoridades confirmaron que el caso continúa bajo investigación, la administración educativa determinó que el joven incurrió en faltas graves y no pueden permitirse actos de violencia dentro de la institución.
Dentro de este escándalo, el joven también fue expulsado de la escuela de artes marciales a la que asistía, aunque no se dieron a conocer las causas.
Además, el caso derivó en una investigación interna dirigida al personal directivo y académico, para esclarecer posibles responsabilidades en el manejo de la situación.