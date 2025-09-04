Muere bebé de seis meses tras ataque de perros en Matamoros, Tamaulipas

Una tragedia estremeció a la colonia Vista del Sol, en Matamoros, Tamaulipas, donde una bebé de apenas seis meses de nacida perdió la vida tras el ataque presuntamente de dos perros que habitaban en el mismo domicilio.

El hecho ha generado consternación entre vecinos y autoridades, quienes ya investigan las circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso.

¿Qué paso con la bebé que perdió la vida tras ser atacada por dos perros en Tamaulipas?

De acuerdo con los primeros reportes, la pequeña de seis meses de edad fue trasladada de emergencia a un hospital tras el ataque de los dos perros dentro de su casa, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las indagatorias, mientras que personal de la unidad de rescate animal aseguró a los dos perros involucrados para realizarles pruebas de rabia, de acuerdo con medios locales, en el lugar se encontraban otros dos menores con mordeduras.

El Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios de México manifestó su indignación

El Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios de México (SINAMVET) manifestó su profunda indignación y condena por los hechos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas, donde una menor de edad perdió la vida tras ser atacada por un grupo de perros en su casa.

La organización exigió a las autoridades locales y federales una investigación exhaustiva y la implementación de medidas inmediatas para prevenir que tragedias similares vuelvan a repetirse.

A través de un comunicado, el SINAMVET señaló que este caso refleja la grave ausencia de una política pública efectiva en materia de control y bienestar animal en el municipio de Matamoros.

El SINAMVET también llamó a la profesionalización y regulación de los albergues y rescatistas, quienes deberán operar bajo un marco legal y con la supervisión obligatoria de médicos veterinarios. La organización enfatizó que este no es solo un tema de bienestar animal, sino de seguridad humana.

¿Cómo reaccionar si un perro ataca a un niño?

De acuerdo con Protección Civil y asociaciones de veterinarios, lo primero es mantener la calma y evitar jalar bruscamente al menor, ya que esto puede provocar que el animal muerda con más fuerza.

Se recomienda introducir un objeto entre el hocico del perro y la víctima (una mochila, prenda o palo) para distraerlo. En caso de derribar al animal, no se recomienda nunca golpearlos en la cabeza, ya que puede intensificar el ataque.

Una vez que el niño esté a salvo, limpie de inmediato la herida con agua y jabón, cubra con una gasa limpia y busque atención médica urgente, ya que incluso mordidas superficiales pueden transmitir infecciones como la rabia o provocar lesiones internas.

Las autoridades también aconsejan reportar el caso de inmediato a Control Animal o Protección Civil para prevenir nuevos incidentes.