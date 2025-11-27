Nueva York se viste de magia: Desfile de Acción de Gracias 2025 entre fuerte dispositivo de seguridad

La ciudad de Nueva York vive este jueves una explosión de color, sonido y emoción con el arranque del legendario Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025. Desde las 9 de la mañana (hora local), miles de neoyorquinos y turistas abarrotan las calles, desde el Upper West Side hasta Herald Square, para no perderse el paso de enormes globos inflables, carrozas espectaculares, bandas en vivo y artistas callejeros.

“Solo me gusta la magia de Thanksgiving”, contó una espectadora. Otro agregó: “Venía de niño y tenía recuerdos hermosos; quise revivirlos este año con mi familia”. Para muchos, el desfile del Thanksgiving no es solo entretenimiento, es una tradición familiar que se transmite de generación en generación.

¿Qué hay de nuevo en el Desfile del Día de Acción de Gracias 2025?

Según el productor ejecutivo del evento, Will Coss, la edición 2025 presenta flotadores renovados, globos inéditos, además de un mejorado espectáculo de luces: “Hay muchísimo entusiasmo... nuevos globos, carrozas, mucho espectáculo. ¡Va a ser un show emocionante!”, reveló a medios locales.

Entre los participantes se destaca una banda universitaria de Arizona del Norte, cuyo viaje a Nueva York marca su primera visita a la ciudad. Uno de sus integrantes confesó: “Llevamos dos meses ensayando desde que supimos que participaríamos. Esto es un sueño hecho realidad”.

Cynthia Erivo abriu a Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 cantando “Feeling Good”, de Nina Simone! 🦃🍁✨



Transmitido ao vivo pela NBC, o momento já nasceu icônico com vocais impecáveis! Um início de manhã histórico de ação de graças em Nova York. pic.twitter.com/ZHlW13If97 — Cynthia Erivo BR | Fansite (@Cynthiaerivobra) November 27, 2025

Seguridad reforzada en Desfile de Acción de Gracias 2025

Aunque las autoridades de la ciudad descartaron amenazas específicas para el desfile Thanksgiving 2025, anunciaron un operativo de seguridad intensivo para resguardar a los más de 3 millones de asistentes estimados. Se sabe que hay presencia policial, controles en puntos clave, además de revisiones de acceso.

Las autoridades pidieron a los asistentes mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales, además de cuidar sus pertenencias, ante la gran cantidad de gente reunida.

HUNTR/X performing “Golden” at the 99th Macy's Thanksgiving Day Parade in New York pic.twitter.com/QTloRwAlL2 — EJAE Updates (@EjaeUpdates) November 27, 2025

Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025: evento imperdible

¿Cuándo es Thanksgiving 2025? Cabe decir que el desfile de Macy’s no solo marca el inicio oficial de la temporada navideña en Estados Unidos, sino que, para muchos, también representa un símbolo de unión, tradición y esperanza. En un mundo cada vez más digital, este evento reúne familias, amigos, además de turistas y extraños en una experiencia compartida, de magia colectiva y asombro.

Con globos que flotan, música que emociona y miles de sonrisas en las aceras, Nueva York demuestra nuevamente que sabe celebrar; ¿qué te emociona más del desfile: los globos gigantes, la música en vivo, o la tradición familiar?