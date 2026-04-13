Si tu auto tiene estas placas en Edomex, debes renovarlas en 2026 o podrías ir al corralón y pagar costosa multa

Miles de conductores en el Estado de México deberán renovar sus Placas Edomex en 2026; el programa de reemplacamiento ya está activo y aplica para vehículos con matrículas vencidas, con un calendario definido que puede derivar en costosoas multas o incluso el retiro del auto si no se cumple.

El para proceso para reemplacar inició el 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026 ; está dirigido principalmente a autos particulares con placas expedidas en 2021, así como a unidades con placas de 2020 o anteriores que no realizaron el trámite el año pasado, lo que los coloca directamente en la lista obligatoria.

La medida busca actualizar el padrón vehicular, mejorar la identificación de unidades en circulación y reforzar acciones de seguridad; por eso, la renovación de Placas Edomex no es opcional en estos casos, sino un requisito que puede impactar directamente en la circulación del vehículo.

Qué autos deben renovar Placas Edomex en 2026

Deben realizar el reemplacamiento todos los vehículos de uso particular que porten placas expedidas en 2021; también entran aquellos con matrículas de 2020 o anteriores que no hayan actualizado sus datos en el proceso anterior.

Un punto clave es que las placas entregadas entre septiembre y diciembre de 2021 mantienen su vigencia conforme a la tarjeta de circulación; aun así, pueden renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada durante el periodo oficial.

Calendario oficial de Placas Edomex 2026

El trámite se organiza según la terminación de la placa y el color del engomado; el calendario quedó dividido de la siguiente forma:



Abril: placas con terminación 1 y 2

Mayo: terminación 3 y 4

Junio: terminación 5 y 6

Julio: terminación 7 y 8

Agosto: terminación 9 y 0

Este esquema permite distribuir la demanda y evitar saturación en los módulos, aunque el cumplimiento dentro del mes asignado es clave para evitar sanciones.

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Costos del reemplacamiento en Edomex

El costo del trámite varía según el tipo de vehículo; para autos particulares es de 1,161 pesos, mientras que motocicletas pagan 864 pesos y unidades de carga 2,425 pesos.

El pago se realiza en línea a través del portal oficial; posteriormente, el conductor debe acudir al módulo correspondiente o solicitar la entrega a domicilio con costo adicional.

Qué pasa si no renuevas las placas

Circular con placas vencidas en el Estado de México puede generar una multa equivalente a 20 UMAs; además, las autoridades tienen la facultad de retirar las placas e incluso remitir el vehículo al depósito.

Por eso, conocer si tu auto está dentro del programa de Placas Edomex 2026 no solo evita sanciones; también garantiza que puedas seguir circulando sin contratiempos durante el resto del año.