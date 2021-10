Plan de ahorro: ¿qué es y cómo se puede hace uno?

Al iniciar el año se establecen muchos propósitos, entre ellos está el plan de ahorro, pero ¿qué es exactamente y cómo se puede establecer?

Si casi al finalizar el año surge la pregunta ¿en qué gasté el dinero? Es momento de reflexionar cuál es el plan de ahorro que se está siguiendo.

Expertos indican que nunca es tarde para iniciar con el plan de ahorro, incluso al finalizar el año, pues en este momento las personas pueden pensar en ahorrar parte de su aguinaldo, tal como lo explica Roberto Garcí, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

“Detenerte y preguntarte: si ahorré y cumplí mi meta. Si no ahorré, una parte importante del aguinaldo, más del 50% lo destino al ahorro. ¿Qué hice con mis finanzas este año? ¿ Por qué llené la tarjeta?”.

¿Cómo establecer un plan de ahorro?

Expertos recomiendan que en esta etapa del año se cuestione la relación que hay con el dinero y así fijar el plan de ahorro que se seguirá, es decir, fijar un objetivo, por ejemplo, inscribirse a algún taller o curso, incluso diplomado o maestría, y luego determinar cómo hacerlo sin sobregirar las tarjetas de crédito o adquirir una deuda que no se podrá liquidar.

También expertos recomiendan, además de fijar un objetivo para el plan de ahorro, cuestionar las maneras en que se puede ahorrar.

“Todos queremos ser millonarios y tener un millón de dólares antes de jubilarnos. La pregunta es si los ingresos que tengo me permiten alcanzar esa meta o no. No hay dinero poquito o dinero en exceso, lo que hay son metas”.

Este plan de ahorro, que puede ser a corto, mediano y largo plazo, parte también de la creación de un presupuesto familiar o individual.

¿Qué es un plan de ahorro y cómo hacer uno?

31 de octubre: Día Mundial del ahorro

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa ( Condusef ), datos de encuestas realizadas revelan que seis de cada 10 mexicanos adultos, es decir, casi 42 millones, no lleva un registro de sus gastos mensuales y los que sí lo hacen, en su mayoría lo llevan de manera mental.

Esto causa que muchos al final de mes pidan prestado a familiares o amigos, o acudan al guardadito para salir de compromisos no planeados.

Por ello, cada 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro , para hacer conciencia sobre los hábitos en relación al manejo del dinero.

La Condusef exhorta a cuestionarse: ¿Por qué ahorrar?, ¿Cómo voy a hacerlo? y ¿Dónde ahorrar?