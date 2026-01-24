“Nueva Gaza": ¿En qué consiste el controversial plan presentado por EU?
EU ha planteado el concepto de una “Nueva Gaza” como parte de su estrategia para el futuro del enclave palestino tras la guerra. Esto es lo que se sabe del plan, qué objetivos plantea y qué implicaciones tendría.
El concepto de una “Nueva Gaza” ha comenzado a aparecer en declaraciones de funcionarios de Estados Unidos sobre el futuro del enclave palestino una vez que concluya el actual conflicto armado.
De acuerdo con lo documentado por agencias internacionales, el planteamiento no corresponde a un plan formal ni a un documento oficial, sino a un marco de referencia que Estados Unidos ha expuesto públicamente al abordar el llamado “día después” del genocidio en Gaza.
La postura estadounidense (expuesta por el yerno del presidente Donald Trump , Jared Kushner en Davos, Suiza) apunta a que el territorio no retome las condiciones previas al conflicto, particularmente en lo relacionado con su control político, su esquema de seguridad y el proceso de reconstrucción.
¿Qué es lo que ha planteado Estados Unidos?
De acuerdo con declaraciones recopiladas por Reuters, Associated Press y AFP, funcionarios de Estados Unidos han señalado que Gaza debería transitar hacia un escenario distinto al previo al conflicto.
Entre los puntos mencionados públicamente se encuentra que el enclave no debería seguir bajo el control de Hamás, así como la necesidad de establecer un nuevo esquema de gobernanza y reconstrucción con respaldo internacional.
Las agencias han subrayado que estas declaraciones forman parte de discusiones diplomáticas en curso y no implican la existencia de un plan cerrado o aprobado.
“Let’s plan for catastrophic success. We have a master plan. We do not have a Plan B.” https://t.co/SQ1wpYMQuK— Jared Kushner (@jaredkushner) January 22, 2026
Los objetivos que Estados Unidos quiere alcanzar en Gaza
Los objetivos que
Estados Unidos
ha puesto sobre la mesa incluyen:
- Evitar que Hamás conserve el control político y militar de Gaza
- Impulsar un proceso de reconstrucción con apoyo de la comunidad internacional
- Establecer nuevas condiciones de seguridad para el enclave
- Plantear una administración distinta para el territorio
Funcionarios estadounidenses han insistido, de acuerdo con Reuters y AP, en que Estados Unidos no busca gobernar Gaza directamente.
Today, as my first official act, I adopted and signed the NCAG Mission Statement, affirming our governing mandate and operating principles:— Dr. Ali Shaath (@AliShaathNCAG) January 17, 2026
Authorized by the UN Security Council Resolution 2803 and President Donald J. Trump’s 20-Point Peace Plan, the National Committee for the… pic.twitter.com/WJJZLtW356
¿Quién administraría Gaza en este escenario?
Estados Unidos ha señalado que no contempla una ocupación permanente por parte de Israel, ni una administración directa estadounidense del enclave.
Entre las opciones que han sido mencionadas en el debate diplomático, según agencias, se encuentran:
- Un papel renovado de la Autoridad Palestina
- Un gobierno palestino de carácter tecnocrático
- Algún tipo de participación de países árabes en tareas de seguridad o reconstrucción
El papel de Israel en Gaza
Israel ha reiterado que cualquier escenario futuro para Gaza debe incluir garantías de seguridad, mientras que varios países de Medio Oriente han expresado reservas sobre asumir responsabilidades directas sin un proceso político más amplio.
Organismos internacionales, citados por agencias, también han advertido que la reconstrucción del enclave estaría condicionada a acuerdos políticos y al fin de las hostilidades.
Los ataques en la Franja de Gaza no se han detenido, incluso mientras funcionarios de Estados Unidos exponían públicamente su visión sobre el futuro del enclave.
Durante la presentación y difusión de este planteamiento, se registraron nuevos bombardeos sobre Gaza, con reportes de víctimas y daños adicionales, en un contexto en el que los ataques israelíes siguen activos.
Este escenario ha sido señalado por organismos internacionales como un factor que complica cualquier proceso de reconstrucción inmediata, al mantenerse las hostilidades mientras se discuten posibles rutas para el llamado “día después”.
⚠️ Autoridades sanitarias locales reportaron que ataques del Ejército de #Israel dejaron al menos cinco palestinos muertos en la Franja de #Gaza, pese al alto al fuego vigente desde octubre.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026
Los bombardeos ocurrieron horas después de que #EU anunciara en Davos el plan “Nueva… pic.twitter.com/EONJ9FX8Ik