“Nueva Gaza": ¿En qué consiste el controversial plan presentado por EU?

El concepto de una “Nueva Gaza” ha comenzado a aparecer en declaraciones de funcionarios de Estados Unidos sobre el futuro del enclave palestino una vez que concluya el actual conflicto armado.

De acuerdo con lo documentado por agencias internacionales, el planteamiento no corresponde a un plan formal ni a un documento oficial, sino a un marco de referencia que Estados Unidos ha expuesto públicamente al abordar el llamado “día después” del genocidio en Gaza.

La postura estadounidense (expuesta por el yerno del presidente Donald Trump , Jared Kushner en Davos, Suiza) apunta a que el territorio no retome las condiciones previas al conflicto, particularmente en lo relacionado con su control político, su esquema de seguridad y el proceso de reconstrucción.

¿Qué es lo que ha planteado Estados Unidos?

De acuerdo con declaraciones recopiladas por Reuters, Associated Press y AFP, funcionarios de Estados Unidos han señalado que Gaza debería transitar hacia un escenario distinto al previo al conflicto.

Entre los puntos mencionados públicamente se encuentra que el enclave no debería seguir bajo el control de Hamás, así como la necesidad de establecer un nuevo esquema de gobernanza y reconstrucción con respaldo internacional.

Las agencias han subrayado que estas declaraciones forman parte de discusiones diplomáticas en curso y no implican la existencia de un plan cerrado o aprobado.

“Let’s plan for catastrophic success. We have a master plan. We do not have a Plan B.” https://t.co/SQ1wpYMQuK — Jared Kushner (@jaredkushner) January 22, 2026

Los objetivos que Estados Unidos quiere alcanzar en Gaza

Los objetivos que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa incluyen:



Evitar que Hamás conserve el control político y militar de Gaza

conserve el control político y militar de Impulsar un proceso de reconstrucción con apoyo de la comunidad internacional

Establecer nuevas condiciones de seguridad para el enclave

Plantear una administración distinta para el territorio

Funcionarios estadounidenses han insistido, de acuerdo con Reuters y AP, en que Estados Unidos no busca gobernar Gaza directamente.

Today, as my first official act, I adopted and signed the NCAG Mission Statement, affirming our governing mandate and operating principles:



Authorized by the UN Security Council Resolution 2803 and President Donald J. Trump’s 20-Point Peace Plan, the National Committee for the… pic.twitter.com/WJJZLtW356 — Dr. Ali Shaath (@AliShaathNCAG) January 17, 2026

¿Quién administraría Gaza en este escenario?

Estados Unidos ha señalado que no contempla una ocupación permanente por parte de Israel, ni una administración directa estadounidense del enclave.

Entre las opciones que han sido mencionadas en el debate diplomático, según agencias, se encuentran:



Un papel renovado de la Autoridad Palestina

Un gobierno palestino de carácter tecnocrático

Algún tipo de participación de países árabes en tareas de seguridad o reconstrucción

El papel de Israel en Gaza

Israel ha reiterado que cualquier escenario futuro para Gaza debe incluir garantías de seguridad, mientras que varios países de Medio Oriente han expresado reservas sobre asumir responsabilidades directas sin un proceso político más amplio.

Organismos internacionales, citados por agencias, también han advertido que la reconstrucción del enclave estaría condicionada a acuerdos políticos y al fin de las hostilidades.

Los ataques en la Franja de Gaza no se han detenido, incluso mientras funcionarios de Estados Unidos exponían públicamente su visión sobre el futuro del enclave.

Durante la presentación y difusión de este planteamiento, se registraron nuevos bombardeos sobre Gaza, con reportes de víctimas y daños adicionales, en un contexto en el que los ataques israelíes siguen activos.

Este escenario ha sido señalado por organismos internacionales como un factor que complica cualquier proceso de reconstrucción inmediata, al mantenerse las hostilidades mientras se discuten posibles rutas para el llamado “día después”.