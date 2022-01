Planta de separación de basura, la única en Latinoamérica

En la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, se encuentra ubicada una planta de transferencia, separación y selección de basura, de las más importantes de Latinoamérica. Es novedosa porque en un mismo sitio se cuenta con ambos servicios: recoger y escoger; por supuesto, hay muchas otras, pero con sistemas menos eficientes.

La Ciudad de México recolecta 13 mil toneladas de basura diariamente de los más de nueve millones de habitantes y es necesario darle una disposición final y un aprovechamiento a los distintos materiales que se extraen del desperdicio sólido.

El manejo de los residuos sólidos se dan en dos ámbitos de competencia; las alcaldías, que tienen la responsabilidad directa con el ciudadano de recolectar la basura en los camiones que vemos todos los días y el barrido manual en la vía pública; y el Gobierno central de la Secretaria de Obras y Servicios, quien se encarga de la transferencia y el tratamiento de los desperdicios.

La transformación en la separación de la basura

En la recuperación de los productos de los materiales reciclables, anteriormente predominaba la mano de obra; sin embargo, ha habido una transformación porque se necesita separar la parte orgánica e inorgánica; la parte orgánica ahora ya tiene un lugar de tratamiento que es la planta de composta, ahí se reciben los residuos orgánicos y se transforman en mejoradores de suelos.

En entrevista para Hechos AM, Ricardo Estrada Núñez, subdirector de mantenimiento de plantas de la Secretaria de Obras y Servicios CDMX aseguró que:

El proceso y manejo de los residuos debería de ser un poco más simple si la ciudadanía participará más en el sentido en que ellos entregarán las fracciones separadas entre orgánico e inorgánico, si nos entregaran los materiales de esa manera para nosotros la separación sería muy simple.

Se ha hecho hincapié en que la gente separe la basura en el momento de tirarla y no es más que hacer conciencia de que si lo hacemos, se pueden aprovechar los desechos de una mejor manera.

La Ciudad de México cuenta con 2800 camiones recolectores repartidos en las 16 alcaldías, una vez que recogieron la basura de su casa llega a las estaciones de transferencia o selección.

¿Cómo funciona la planta de separación de basura?

A esta planta solo llegan residuos provenientes de las cuatro alcaldías más cercanas: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y se opera los 365 días del año, inclusive en los días de asueto de la época decembrina, el 25 y el día 1, sigue habiendo recolección en las diferentes alcaldías.

Llegan los camiones recolectores y transfieren directamente a un tráiler de la planta con mayor capacidad que ya los espera, suben a una rampa donde pesan su contenido y descargan en menos de 5 minutos, así los camiones pueden regresar a las diferentes alcaldías y continuar con el servicio de recolección.

El hecho de que los camiones depositen directamente en la planta de selección, permite que ese material se pueda procesar y separar en el mismo sitio y no pagar por llevar los residuos a un sitio de disposición final u a otra planta de selección más lejana reduciendo costos.

El volumen de residuos que se maneja es de 1400 toneladas; es un mundo, son 400 camiones al día los que se atienden.

¿Qué tipos de basura hay y cómo se clasifican?

Los camiones de planta ingresan por un carril, suben al patio de descarga y desechan dependiendo del tipo de residuos que llevan, se separan en diferentes secciones:



Orgánico limpio: es el que se envía a composta

Inorgánico: que alimenta la planta

Inorgánico mezclado: residuos que viene muy contaminados con materia orgánica como maderas, cartones, muebles, alfombras etc., y se van a relleno sanitario ya que no es conveniente que se ingresen a la planta.

La basura que cae a un patio profundo y hondo se separa con máquinas de excavación colocadas en unas bandas para dispersar la basura de bolsas y tener mejor visión del contenido, quitando de ahí también piezas muy voluminosas que se puedan atorar en las maquinas.

Posteriormente, los residuos llegan a manos de muchas mujeres (en la selección de materiales parece que el género femenino tiene mejor ojo y es más detallada en este trabajo) cada una tiene la consigna de separar un material en específico y los va seleccionando ya sea papel, cartón, pet, pet verde, polipropileno y el exótico porque tiene diferentes colores.

Para que se puedan aprovechar tienen que estar perfectamente separados y no tan contaminados, porque si lo están se pasa al proceso de CDR, no son más que residuos sólidos impregnados con aceite, agua o algún otro componente que no le permite ser reciclado, de esto se mandan casi 300 toneladas a las cementeras en pacas para usarse como combustible.

Todo lo que se logra separar se compacta en pacas y es materia prima para nuevos procesos de producción y diferentes empresas especializadas compran estos materiales para volverlos a utilizar y hacer otros productos.

De las mil toneladas diarias que ingresan a la planta de selección se recuperan el 2 o 3% aproximadamente de productos reciclables, el 30 % de CDR se va a las cementeras como combustible, y otro 40% de la materia orgánica se puede aprovechar para la planta de composta; entonces el 73% de lo que llega a la planta se puede aprovechar y manejar en estos lugares.

Sin duda esta planta de transferencia y selección no solo es de última generación y agiliza la separación de basura, con este sistema queda atrás la pepena que podemos ver en tiraderos a cielo abierto, donde la separación de basura está totalmente en manos de los pepenadores y una gran parte de los residuos van apilándose en cerros que algún día terminarán por colapsar el tiradero.