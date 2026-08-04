¿Cada día te alcanza menos? Productos que la gente deja de comprar para cubrir la canasta básica en México, según Anpec

Toca apretar el cinturón. La encuesta semestral de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que los mexicanos, principalmente clientes de tienditas, compran menos productos que antes, además, afirmaron que ya no les alcanza para cubrir la canasta básica, pero ¿qué fue lo que dejaron de comprar y que es lo subió de precios?

Desde inicios de año, el costo de la canasta básica supera los $2 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, según la Anpec.

Productos que dejaron de comprar los mexicanos en 2026

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) compartió la lista de productos que los mexicanos dejaron de comprar debido a que cada vez les alcanza menos para cubrir por completo la canasta básica.



Comida enlatada.

Embutidos.

Dulcería.

Botanas y frituras.

Pan de caja.

Cigarros.

Lácteos.

Por otro lado, el presidente de la asociación civil mexicana, Cuauhtémoc Rivera, compartió la lista oficial de los productos que registraron un mayor aumento de precio en México, pero ¿cuáles son?



Bebidas refrescantes - 74%

Cigarros - 66%

Botanas y frituras - 57.4%

A 4 de cada 10 clientes no les alcanza para la canasta básica en tienditas de México

Al menos 4 de 10 tenderos aseguraron que a sus clientes ya no les alcanza para abastecer la canasta básica. Por esta misma razón, las tienditas en México reportan que prácticamente la mitad de los clientes tiene que pedir fiado.

El precio REAL de la canasta básica en México

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que la canasta básica se ubica en los $2 mil 117.86 pesos para una familias de cuatro personas en julio 2026.

Esta cifra representan una disminución de $14.80 pesos respecto al mes anterior; sin embargo, continúa arriba de los 2 mil pesos desde el inicio del año.

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) asegura que la canasta básica oscila entre los $748.50 hasta los $910.30 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios".