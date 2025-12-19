¿Vas a la playa? Estas son las seis que la Cofepris no recomienda visitar por riesgo a la salud

¡Atención, viajero! Si estás empacando el traje de baño para estas vacaciones , te tenemos buenas noticias: la gran mayoría de los destinos turísticos de México están limpios. Sin embargo, la autoridad sanitaria ha encendido las alertas sobre seis playas específicas que reprobaron los exámenes de calidad del agua y representan un riesgo para la salud y aquí te decimos cuáles son.

Según el último reporte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de las 289 playas analizadas en todo el país, el 98% (283 playas) cumplieron con los criterios de calidad microbiológica y fueron declaradas aptas para uso recreativo.

#COFEPRIS y @SEMARNAT_mx dan a conocer el estado de la calidad del agua en playas mexicanas antes del periodo vacacional de fin de año.



🌴https://t.co/SVkfS9dH52 pic.twitter.com/zxxOLROsMW — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 19, 2025

¿Cuáles son las seis playas no aptas para ir en 2025?

Lamentablemente, seis balnearios superaron los límites permitidos de bacterias (enterococos), por lo que se recomienda a la población y turistas evitar ingresar al mar en estos puntos hasta nuevo aviso.

Estas son las playas calificadas como no aptas:



Baja California: Playa Tijuana. Jalisco: Playa Mismaloya. Sonora: Playa El Veneno/Miramar. Sonora: Playa San Francisco. Tamaulipas: Playa Barra del Tordo. Veracruz: Playa José Martí.

La Cofepris realiza estos muestreos de agua de mar de manera periódica para garantizar que la cantidad de bacterias presentes no represente un riesgo de enfermedades gastrointestinales, de la piel o de los ojos para los bañistas.

Las autoridades locales de estos cinco estados ya han sido notificadas para implementar medidas de saneamiento inmediato y lograr que estas playas vuelvan a ser seguras lo antes posible.

¿Cuáles son los factores que afectan la calidad del agua en las playas?

La Cofepris reitera que es importante tener en cuenta que existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año y no contar con infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada.

En ese sentido, recuerda la importancia de colaborar para mantener la limpieza de las playas durante el periodo vacacional, puesto que es una labora de todas y todos.