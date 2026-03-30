¿A qué playas ir en Semana Santa? Solo una fue clasificada como no apta en México

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, miles de turistas buscan las mejores playas para disfrutar del sol y la arena. Pero no tan rápido, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó las zonas más seguras para uso recreativo, excepto una.

¿Qué playas son seguras para visitar en Semana Santa 2026?

Durante el periodo prevacacional, Cofepris realizó análisis de laboratorio en 2 mil 358 muestras de agua, correspondientes a 289 playas turísticas ubicadas en los principales destinos del país.

El resultado fue bastante positivo, ya que 288 playas cumplen con los criterios de calidad para que la gente pueda meterse al mar sin riesgos a la salud.

La única excepción fue Playa Tijuana, que rebasó los límites establecidos de bacterias, de acuerdo con los estándares de protección para la salud de los visitantes.

¿Por qué Playa Tijuana no pasó los análisis de calidad del agua?

Los estudios detectaron niveles superiores de enterococos, una bacteria ligada a la contaminación fecal de origen humano o animal.

Cuando la concentración es alta, el riesgo sanitario aumenta, pues indica que el agua está expuesta a descargas o escorrentías contaminadas.

Cofepris explicó que su evaluación se realizó de manera independiente al trabajo del Grupo Interinstitucional, que actualmente revisa el derrame de petróleo que ha afectado Tabasco y Veracruz.

¿Por qué se contamina el agua?

La dependencia recordó que la calidad del agua puede verse alterada por múltiples factores, entre ellos:



Drenajes pluviales que desembocan en la costa

Descargas de aguas residuales tratadas

Asentamientos irregulares cercanos

Contaminación por escorrentías después de lluvias

Actividades de comercio informal o fileteo de pescado

Falta de infraestructura de saneamiento y alcantarillado

Alta afluencia de bañistas en temporadas vacacionales

Riesgos para la salud al exponerse a agua contaminada

Cofepris advirtió que entrar al mar en zonas con altos niveles de bacterias puede derivar en diversas enfermedades, especialmente en niños y adultos mayores. Entre ellos:



Infecciones gastrointestinales

Diarrea y cólicos

Fiebre

Conjuntivitis

Otitis

Irritaciones en piel, ojos y oídos

La presencia de enterococos es uno de los principales indicadores de contaminación fecal, por lo que su detección en niveles elevados es una señal de alerta para evitar el contacto directo con el agua.