Policía CDMX colabora con fuerza Federal en distribución de gas LP

Ciudad de México. Tras asegurar que no hay reportes de cierre de las nueve distribuidoras, en la CDMX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la policía capitalina colabora con la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina para garantizar la distribución y venta a precio justo del gas LP a los hogares y al transporte público de la Ciudad de México.

Señaló esto es parte del acuerdo que se alcanzó en las reuniones que ha sostenido con las secretarias de Seguridad y de Energía, luego de la suspensión de labores que realizaron algunos que se oponen a respetar el precio del combustible en el Valle de México.

“Hoy tuvimos otra mesa de trabajo y mañana tendremos otras para que junto con las fuerzas federales y la policía se den todas las facilidades para la distribución en pipas, distribución en tanque y para las estaciones de servicio que suministran a parte del transporte público de la ciudad. No se puede ser rehén de ningún distribuidor” sentenció la Jefa de Gobierno.

Sheinbaum respalda propuesta de AMLO para fijar precio máximo de gas LP

En su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum pidió a los ciudadanos reportar través de las redes sociales del gobierno capitalino los abusos en la venta del combustible para que Profeco intervenga y se ponga orden.



“Y garantizar que se distribuya el gas y que se distribuya a un precio adecuado, que representa casi 4 pesos menos por kilo de lo que se estaba distribuyendo o vendiendo…Esta forma de distribución se le cargaba al consumidor y eso no es correcto, no puede ser que en otros lados de la república el precio del gas LP estuviera a menor costo y que en la Ciudad de México no, por la manera en que se estaba distribuyendo, entonces ahí vamos a colaborar con todo lo que se requiera para que pueda distribuirse el gas y que se dé un precio justo”, acusó.

Dio su respaldo al decreto del gobierno federal para establecer un tope al precio del gas LP, ya que señaló que la reforma energética lejos de bajar el costo de combustibles en la Ciudad de México se incrementó una y otra vez.