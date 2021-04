Policía cibernética alerta sobre difusión de noticia falsa en internet

Personal de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detectó, a través de los patrullajes en la red pública de Internet, una noticia falsa, y en atención a diversas denuncias de los cibernautas, que circulan audios, videos y textos acompañados del hashtag #April24th2021, en los que aseguran que hombres de distintas partes del mundo declararon el 24 de abril como el “Día Internacional de las Agresiones Sexuales”.

Noticia falsa a nivel internacional

Los policías de la Unidad Cibernética de la SSC realizaron el análisis de la información recabada en redes sociales y cuentas de instituciones de seguridad incluso a nivel internacional, con lo que identificaron que se trata de un mensaje para difundir pánico entre los usuarios del ciberespacio.

De acuerdo con los reportes, el mensaje original, posiblemente surgió como un reto a través de una plataforma para publicar videos cortos, en los Estados Unidos y posteriormente se comenzó a viralizar en otras redes sociales.

La Unidad Cibernética de la SSC exhorta a los usuarios a no creer en este tipo de publicaciones, ignorarlas, no difundirlas ni conpartirlas a través de los likes o retuits, pues existen personas maliciosas que con este tipo de mensajes conocidos como Noticias Falsas o Fake News, buscan generar pánico entre la ciudadanía, valiéndose de temas sensibles y dolorosos como la violencia sexual.

Para evitar que se ponga en riesgo la integridad física o moral de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres y los menores de edad que pudieran sentir cualquier tipo de amenaza, la SSC por medio de los efectivos de la Policía Cibernética se mantendrán pendientes los contenidos publicados en redes sociales que utilicen el hashtag que se refiere.

La Policía Cibernética de la SSC recomienda a los padres de familia y a todos los usuarios de la red pública de Internet, para evitar ser sorprendidos o poner en riego incluso la vida, no compartir información sensible y privada en redes sociales o portales que parezcan sospechosos; verificar las URL de los sitios que se visitan; leer los comentarios de otros usuarios; contar con un antivirus actualizado en todos los dispositivos electrónicos y no confiar en los links que vienen incrustados en los correos electrónicos que abren ventanas emergentes o que suelen ser en otros idiomas.

La Policía Cibernética no ha recibido denuncias en la Ciudad de México, hasta el momento.