Policía de Nicaragua arresta y encarcela a sacerdote Zamora

La policía de Nicaragua detuvo a Fernando Zamora, otro sacerdote católico crítico del régimen de Daniel Ortega, dijeron el lunes a Reuters dos fuentes cercanas a la Iglesia. Esto convierte al sacerdote Zamora en el último blanco de una represión cada vez más profunda contra el clero en el país centroamericano.

El sacerdote Zamora, un religioso que también cumple funciones administrativas en la norteña diócesis de Siuna, fue arrestado el domingo en la capital Managua luego de asistir a una misa presidida por el principal líder católico del país, el cardenal Leopoldo Brenes, según las fuentes.

No quedó claro de inmediato qué cargos enfrenta el sacerdote Zamora. Ni el Gobierno ni la policía respondieron a Reuters a una solicitud de comentarios cuando se les preguntó sobre la detención.

El encarcelamiento del sacerdote Zamora se suma al de otros cuatro sacerdotes, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien en febrero fue declarado culpable y sentenciado sin juicio a 26 años de prisión por cargos de traición y que la semana pasada fue liberado brevemente mientras representantes de la iglesia intentaron sin éxito negociar los términos de su excarcelamiento.

We pray for the release of Bishop Rolando Álvarez and all imprisoned priests with him:

-Jaime Montesinos

-Manuel García

-Leonardo Urbina

-Leonardo Guevara

-Pastor Rodríguez

-Fernando Zamora



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Persecución a la Iglesia de Nicaragua

En los últimos cinco años, la Iglesia Católica de Nicaragua ha estado en la mira del Gobierno, con sacerdotes y monjas arrestados o expulsados del país. Las represalias incluyen una extendida investigación contra el clero por lavado de dinero, que llevó a congelar a todas las cuentas a nombre de la Iglesia.

En el último año, la represión contra la iglesia se ha intensificado, un periodo difícil en el que sacerdotes han denunciado espionaje por parte del Gobierno e incluso palizas.

El presidente Daniel Ortega ha acusado a los líderes católicos de actividades delictivas, incluidos supuestos intentos por derrocar a su Gobierno.

El medio de comunicación Confidencial también informó el lunes que a otro sacerdote católico nicaragüense, Juan Carlos Sánchez, se le negó la entrada al país luego de viajar a Bolivia y Estados Unidos. Este año, al menos siete sacerdotes han sido expulsados, seis han huido de Nicaragua, mientras que a otros tres se les ha negado el reingreso.

