VIDEO: Policía hispana rescata a mujer de un carro en llamas en Texas

Bianca García, una policía hispana de Texas, Estados Unidos, rescató a una mujer que se encontraba inconsciente y atrapada en un carro en llamas, después de un choque. García fue la primera en llegar al lugar del accidente.

La policía de Texas informó mediante un comunicado que la oficial Bianca García acudió a un llamado de emergencia, el pasado 13 de enero, en un estacionamiento donde se registró un carro en llamas.

"La agente de policía de San Antonio, Texas, Bianca García, saltó a la acción en las primeras horas del jueves 13 de enero de 2022, cuando fue enviada a un incendio en un estacionamiento en la cuadra 2000 de la avenida West Hildebrand", compartió la policía.

Policía hispana rescata a mujer de un carro en llamas

Cuando la policía hispana llegó a la escena, los testigos le dijeron que una mujer estaba atrapada dentro del carro en llamas, por lo que la oficial se colocó unos guantes y corrió hacia el vehículo para tratar de abrir la puerta lateral del pasajero.

Al darse cuenta que no se podía abrir la puerta del carro en llamas, la policía hispana fue hacia el otro lado para tratar de sacar a la mujer, mientras las llamas se propagaban por el auto.

Instantes después llegaron sus compañeros, quienes ayudaron a llevar a la mujer lejos del carro en llamas y le brindaron primeros auxilios.

La policía hispana indicó que en el momento del rescate no le importó que el carro en llamas pudiera explotar, ya que su único objetivo era sacar a la mujer atrapada.

Agregó que al llegar al carro en llamas no pudo ver a la persona atrapada, pues el humo y el fuego no le permitían distinguir bien, sin embargo, en un momento, logró identificar las manos de la mujer inconsciente.

En cuanto la identificó, la oficial trató de sacarla del carro en llamas, finalmente el rescate se logró cuando sus compañeros llegaron al lugar para ayudar a la policía hispana.