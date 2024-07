¡Le dan largas! Policía Municipal, sin comunicarse con madre de menor lesionada por bala de un oficial en Puebla

En la ciudad de Puebla, México, en días recientes, se informó del caso de una niña de tres años que fue lesionada por un policía municipal, después de que el uniformado disparó al suelo y los restos del proyectil terminaron por herir el rostro de la menor.

Ivonne del Pozo, madre de la pequeña, narró a las cámaras de TV Azteca Puebla cómo se perpetró la lesión el pasado viernes 12 de julio en un local del Mercado Independencia de la capital poblana.

La madre de la niña explicó que, tras un debate con el elemento de seguridad, este se puso cerca de un menor y soltó un disparo al suelo, por lo que, tras la fragmentación de la bala, tres personas resultaron lesionados, incluida su hija.

Denuncian agresión de policía, pero el caso está en el aire

Luego del incidente, la madre de la menor, junto a las otras dos personas afectadas, realizaron la denuncia correspondiente; sin embargo, “no quieren hacer la tentativa contra menores de edad”, ya que como no le disparó directamente a la pequeña o al niño, no la quieren hacer válida.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que la unidad de asuntos internos abrió de manera inmediata una investigación, a fin de esclarecer los hechos, y se coordina con la Fiscalía General del Estado para realizar las entrevistas necesarias con los elementos de esta secretaría y deslindar responsabilidades.

| Pexels

Fiscalía General del Estado, sin comunicación con la madre de menor

En entrevista con Vaitiare Mateos Bear, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga en Hechos AM, este jueves 18 de julio, Ivonne del Pozo explicó cuáles son los temores que arrastra la menor tras la acción del uniformado, cuál es su estado de salud y cómo avanza el caso.

“La menor está bien, pero con un gran trauma. Todos los días se levanta diciéndome que el policía la hirió, que le pegue al policía, y de ahí no la puedo quitar. Afortunadamente, ella está bien, ya que solo fue el rozón, algo que sí cabe aclarar, es que un poco más, y le da en el cráneo. Gracias a Dios, está bien, nada más fueron puntos.

“Hasta el momento sólo se abrió la carpeta de investigación, desde el día lunes teníamos que estar presentes, y es hasta la fecha que nada más me la están haciendo tardada. A mí me urge ver esto, porque obviamente, con todo esto, pues las personas que estuvieron ahí, los elementos, pues uno piensa que ya están dados a la fuga. Cabe aclarar que dicen que fue una riña, pero no fue así, algo que nosotros estábamos entre locatarios, amigos y familia, hasta que legaron los policías y nos comenzaron a amenazar verbalmente y a punta de pistola”, explicó.