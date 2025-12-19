Impunidad en Chalco: Policías persiguen y asesinan a Brayan frente a su casa

“Impotencia e inseguridad”. Esas son las palabras que definen el sentir de la familia de Brayan, un joven de 25 años asesinado a balazos por policías municipales de tránsito frente a su propia casa en el poblado de La Conchita, en Chalco, Estado de México .

A pesar de que existen videos de la persecución y testigos del ataque, los oficiales involucrados fueron puestos en libertad por un juez tras ser ingresados brevemente al Penal de Chalco.

¿Qué pasó en Chalco con los policías de tránsito?

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la patrulla de tránsito CH-729 perseguía a Brayan y a un acompañante que viajaban en una motocicleta.

Según la versión policial, se trataba del robo de una moto. Sin embargo, el joven que sobrevivió al ataque narró una historia muy diferente: una agresión directa y sin justificación.

“Vi las luces, ¿qué hago? Me hago de lado. Al hacerme de lado se frenan, me cierran y me dicen: ‘párate ahí, hijo de tu p... madre’ y efectúan un disparo. La verdad me dio miedo, Brayan me abrazó... no sé ni cómo le hice que derrapé la moto y me fui de regreso”, relató el testigo anónimo.

Brayan no tuvo la misma suerte. Recibió impactos de bala disparados por los uniformados y quedó tendido sin vida en la entrada de su hogar.

Mientras la… pic.twitter.com/PLMk2MNkvT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

“Mi hijo no merecía morir así", asegura madre del joven asesinado en Chalco

Lourdes Jazmín Bravo, madre de la víctima, salió al escuchar el alboroto solo para encontrar la peor escena posible.

“Yo bajé mal... me abrieron y me dijeron que estaba allá. Entonces yo llego y mi hijo estaba tirado, tenía sangre aquí, impactos de bala... Mi hijo no era malo, hay mucha gente que lo conoce, no tiene antecedentes. Mi hijo no merecía morir así", declaró entre lágrimas.

Videos “perdidos” y alteración de escena

La familia denuncia graves irregularidades para encubrir a los oficiales. Primero, la Fiscalía alegó que cámaras clave de seguridad “no servían”, un argumento que Lourdes rechaza tajantemente:

“Ya vino la Fiscalía a decir que esa cámara no servía... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no ponen las cámaras del C4? Desde ahí se vería todo, si ellos realmente fueran culpables o criminales”.

Brayan fue asesinado afuera de su casa; en el lugar hay marcas de los impactos de bala

Además, videos ciudadanos muestran cómo, tras el asesinato, un hombre intentó llevarse la motocicleta de las víctimas —la supuesta evidencia del robo— ante la mirada complaciente de la policía. Fueron los vecinos quienes, a gritos, impidieron que se alterara la escena:

Pese a la evidencia balística y los testimonios, el juez de control determinó dejar en libertad a los policías de tránsito implicados. La defensa de la familia de Brayan aseguró que apelará la decisión, mientras el miedo crece en La Conchita.

“Yo nada más exijo justicia, porque si ahora fue mi hijo, ¿después quién sigue? ¿Más jovencitos?”, sentenció la madre.