Policías de Nuevo México se equivocan de casa y matan al dueño

Tres oficiales de Nuevo México abrieron fuego contra un hombre después de acudir por error a la dirección incorrecta a principios de este mes. El incidente que dejó al hombre muerto, dijo la policía el viernes al publicar imágenes de la cámara corporal del tiroteo.

El Departamento de Policía de Farmington publicó videos de las cámaras corporales que usaron los oficiales que participaron en el incidente del 5 de abril, que muestran a los oficiales llegando a la casa y anunciándose antes de que estallen los disparos.

El dueño de la casa, Robert Dotson, de 52 años, murió tras recibir los disparos de la policía.

¿Por qué los policías de Nuevo México dispararon al residente de Farmington?

Los agentes estaban en camino a antender una llamada sobre un incidente de violencia doméstica en el área alrededor de las 11:30 p.m. La policía llegó a la casa de Dotson en lugar de a una casa al otro lado de la calle donde se reportó el incidente, según la policía local y estatal.

Los policías tocaron la puerta y le pidieron a un despachador que aclarara la dirección y que llamara a la persona que denunció el incidente, ya que nadie respondía a la puerta.

Después de varios golpes, Dotson abrió la puerta de su casa armado con una pistola. Los oficiales le pidieron alzar las manos e inmediatamente después abrieron fuego y mataron a Dotson en el lugar, según la Policía Estatal de Nuevo México.

Los videos también muestran una interacción con la esposa de Dotson, quien llegó a la puerta aproximadamente un minuto después armada con una pistola. Las autoridades dicen que ella intercambió disparos con los oficiales. Ella no resultó herida, dijo la policía.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Bodycam footage released by police shows Robert Dotson, 52, was killed by police in Farmington, New Mexico, after officers responding to a domestic-violence report went to the wrong house https://t.co/5SkrEazgaX pic.twitter.com/jFOdNkZxWu — Reuters (@Reuters) April 16, 2023

Dirección incorrecta

El tiroteo está siendo investigado actualmente por la Policía Estatal de Nuevo México. Se ha solicitado a la Oficina de Investigaciones de la agencia que investigue el incidente, dijo la policía estatal. Las autoridades dicen que aún no está claro por qué los oficiales respondieron a la dirección incorrecta.

"Obviamente, la peor parte de esto es tratar de explicar eso", dijo el jefe de policía de Farmington, Steve Hebbe, durante una conferencia de prensa el viernes por la noche, cuando se le preguntó sobre la dirección equivocada. El jefe Hebbe dice que cree que Dotson apuntó su arma a la policía.

Los nombres de los oficiales involucrados en el incidente no han sido revelados. Las autoridades dicen que dos de los oficiales han estado en el departamento unos cinco años y el tercero ha estado empleado durante unos tres.

Los tres policías están de licencia administrativa y se espera que sean entrevistados en algún momento de la próxima semana.

