“Operan como una mafia": Policías en Villahermosa extorsionan a joven psicólogo y lo golpean; quisieron sembrarle droga

¡La historia se repite! Reportan un nuevo caso de abuso y extorsión por parte de policías de Villahermosa, Tabasco. La denuncia fue realizada por Adrián, un joven psicólogo, que fue víctima de estos uniformados.

El abuso policías ocurrió a pocos metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en las calles de Dalia y Palma, frente al Parque La Pólvora.

Los primeros informes indican que Adrián, quien regresaba con sus amigos de una fiesta, detuvieron su vehículo por una falla, cuando aparecieron dos motopatrulleros de la Policía de Tránsito que les dijeron que realizarían una revisión del auto.

Ante lo sospechoso de la situación, el joven psicólogo bajó del vehículo y comenzó a grabar. En ese momento, los elementos de la policía comenzaron a golpearlo y lo sometieron junto a sus amigos, incluso los agentes llamaron a más policías, los cuales llegaron armados y encapuchados.

Los oficiales amenazaron con llevarlos detenidos por posesión de drogas, sustancia que los mismos policías colocaron sobre el cofre del carro. Al final, terminaron quitándoles dinero y obligaron a Adrián a borrar el video que les había tomado.

Adrián no hará una denuncia formal; asegura que las tiene de perder

A pesar del miedo, Adrián se armó de valor para denunciar el abuso policial en Villahermosa, Tabasco. Primero lo hizo por redes sociales y después en los medios de comunicación.

El joven aseguró que la extorsión en Tabasco se ha vuelto una práctica sistematizada e institucionalizada dentro de la policía estatal que opera como una mafia.

Adrián confirmó que NO denunciará ante el Ministerio Público, pues cree que las tiene de perder; sin embargo, le pide al Gobierno que se investiguen y castiguen a los policías que se dedican a delinquir con uniforme.

Este no es el primer caso de abuso policías que se denuncia en Tabasco, pues aún no se ha esclarecido el caso del joven estudiante de veterinaria que murió tras una persecución.

