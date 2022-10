AMLO espera que EU desista de paneles por política energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se retractó de sus dichos de la semana sobre los paneles por la política energética con Estados Unidos (EU) y Canadá, pues espera que desistan de acudir a esta instancia.

En la mañanera de hoy, AMLO confía en que desistan de acudir a los paneles por la política energética y respeten la soberanía de México.

"Se mantiene, pero estoy seguro de que van a darse cuenta que no se afecta nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana sobre materia eléctrica, petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios, para no equivocarnos en política exterior, apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89"

“Se mantiene, pero estoy seguro de que van a darse cuenta que no se afecta nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana sobre materia eléctrica, petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios, para no equivocarnos en política exterior, apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89", declaró.

AMLO hablará con Biden la tarde de este martes

El Presidente aseguró que esta tarde mantendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y cree que el tema sea el tema de la política energética de México y los paneles.

“No queremos pleito, tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar conmigo hoy el presidente Biden. Si fuesen mal, no se procurarían estos encuentros, conversaciones, es buena la relación, ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces, se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía y eso es todo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos”.

El presidente alista llamada con su homólogo norteamericano Joe Biden para este martes

AMLO dijo que esta llamada con Biden, que será por la tarde, es previo a la cumbre que sostendrá México con Estados Unidos y Canadá en diciembre.

“Vamos a tener una cumbre, va a estar con nosotros el primer ministro Trudeau, el presidente Biden en diciembre, vienen a México, puede ser que sea para ese tema”, declaró.

El viernes pasado, AMLO afirmó que tanto Canadá como Estados Unidos desistieron de acudir a los paneles con el tema del TMEC por la política energética.

“Ellos han decidido no dar paso hacia el panel y están buscando un arreglo”, dijo en la mañanera del viernes pasado.