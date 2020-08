No voy a permitir que se menosprecie la investidura presidencial: AMLO

15 de junio.- Tras la postura de los gobernadores del PAN para la revisión del Pacto Fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es solo una manera de fijar una postura para las elecciones que se tendrán en Querétaro, Chihuahua y para la Cámara de Diputados.

“Es entendible que los partidos opositores quieren tener mayoría en la Cámara de Diputados y ganar esas gubernaturas. Yo solo les pido que actúen con responsabilidad y que no se mezclen las cosas, una cuestión es lo partidistas y otra es el gobierno. Pero quiero decirles que tampoco me voy a dejar y no voy a permitir que se menosprecie o ninguneé la investidura presidencial”, enfatizó.

Reiteró “tiene que haber respeto, no lo que sucedió con un gobernador que acusó al gobierno federal o que desde los sótanos del poder se alienta a grupos opositores del estado. Ya no hay sótano ahora todo se resuelve con el diálogo”.