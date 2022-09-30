Diputados eliminan límite máximo de edad para ocupar un empleo en el país

La Cámara de Diputados hizo reformas para prohibir que existan límites de edad para tener un empleo tanto en el sector público como privado en el país.

Con la mayoría calificada de 461 votos, modificaron el artículo 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores.

Con esto se eliminan las restricciones de edad máxima para ocupar un empleo e incluso para llegar a niveles jerárquicos.

Dictamen se turna al Senado

En la fracción III del Apartado A del artículo 123 – indica que, todo contrato de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general no podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo”.

Mientras que en la fracción VII del Apartado B – se estipula que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores-, “en ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro del sector público”.

“Con el objetivo de garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleado, disposición que permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva de nuestro país… ya que podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, a las prestaciones de ley, a la seguridad social que tienen derecho”, explicó Karla María Rabelo Estrada, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.