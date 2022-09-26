El canciller Marcelo Ebrard asiste al funeral del Ministro Shinzo Abe

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, viajó a Japón en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para participar en el funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe, que tendrá lugar el martes 27 de septiembre.

Durante su estancia en Tokio, el canciller Ebrard transmitirá al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el mensaje de condolencias del presidente y del pueblo de México por el fallecimiento del ex primer ministro Shinzo Abe.

Este lunes el canciller Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo japonés Yoshimasa Hayashi, con quien evaluó el estado de la relación bilateral y avanzar en el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación científica y académica. También abordaron los temas prioritarios de la agenda global y la situación geopolítica actual.

Grato encuentro con Yoshimasa Hayashi , Ministro de Relaciones Exteriores de Japón. pic.twitter.com/S9UVVCZKhT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 26, 2022

Ebrard sostiene encuentros bilaterales en Japón

También sostuvo encuentros con el gobernador del Banco Japonés de Cooperación Internacional y con empresarios miembros de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren) para reiterar el apoyo de México a las compañías japonesas e identificar avenidas de oportunidad para inversionistas de ese país en campos industriales como robótica, semiconductores, aeronáutica y aeroespacial, entre otros.

Asimismo, el canciller Ebrard tuvo una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Hablaron sobre temas de interés común, así como de igualdad y equidad.

En los siguientes días, se prevé que el jefe de la diplomacia mexicana sostenga una conversación con el senador Hirofumi Nakasone, quien desde 2013 preside la Federación Parlamentaria de Amistad Japón-México.

Un grupo de mujeres y hombres emprendedores presentarán al canciller de México su experiencia con objeto de aumentar la colaboración con pares mexicanos, a fin de insertarse en la economía global del conocimiento y favorecer el desarrollo tecnológico del país.

También se tienen contemplados encuentros con mexicanas y mexicanos de la Red Global MX y destacados científicos nacionales, quienes constituyen un integrante significativo para desarrollar la cooperación con Japón en las áreas de robótica, biomedicina, inteligencia artificial y tec.nología satelital.