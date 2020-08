Ricardo Monreal defiende libertad de redes sociales

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguro que no hay la intención de regular las redes sociales y que estas deben seguir funcionando de manera libre y sin restricciones como hasta ahora lo han hecho. En Conferencia de prensa virtual dijo que las redes sociales son reflejo de libertad y democracia en el país por lo que no deben ser controladas de ninguna forma.

“No tenemos en este momento ninguna iniciativa de regular redes, lo digo con toda honestidad; no hay ninguna iniciativa ni interés de Morena, en este momento, de impulsar iniciativas para regular el uso de las redes sociales. No hay y no creo que en el corto plazo se vayan a presentar. Creo que todos tenemos mucha claridad en el actuar de las redes y su peso cada vez es más fuerte y de una presencia más significativa. Yo estoy totalmente convencido de que las redes son las que están propiciando transparencia, democracia y calidad de vida, en el sentido de combatir la corrupción, de ser vigilantes del actor público, de estar atentos siempre de la actitud de los servidores públicos. A mí me parece que está bien y así deben de continuar”.

Además destacó la importante función que desempeñan en todos los sectores del entorno económico, público, social y en el desarrollo general del país.

“A mí me parece que no hay que no hay que regularlas, que no hay que legislar en esa materia, que hay que dejarlas y libres y que son instrumentos de interlocución y de manifestación social, que en mucho ayudan al comportamiento del ciudadano y del servidor público”.