Bonos del aeropuerto no impactarán presupuesto del próximo año: Urzúa

Cd. de México.- El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseguró ante diputados que la recompra de bonos del aeropuerto internacional de Texcoco no requerirá recursos del presupuesto del próximo año.



En el marco de su comparecencia como parte del proceso de su ratificación en el cargo, el titular de Hacienda explico que el dinero utilizado para recompra provienen del fondo que tiene el Grupo Aeroportuario.



“En realidad este asunto de restructura de los bonos no va a tener ningún impacto presupuestal, es decir, esto no va a estar plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es simplemente una reestructura que se va a hacer empleando recursos que ya están en el grupo aeroportuario, en la panza, digamos, del fondo que se tiene para el aeropuerto, entonces, no, no va a tener un gran impacto, creemos que va a ser un gran éxito”, sostuvo Urzúa.

No obstante, poco después, en entrevista, el secretario de Hacienda dijo que el éxito de la recompra se producirá cuando esta se concrete en su totalidad.



“Que los tenedores de bonos tomen nuestra oferta, que son mil 800 millones de dólares. ese sería el éxito”, puntualizó.