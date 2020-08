Se registra Nestora Salgado como senadora electa

Ciudad de México. La Senadora electa por Morena Nestora Salgado quien fue miembro de las autodefensas en Olinalá, Guerrero y cuya trayectoria fue altamente cuestionada por diversas acusaciones en su contra, acudió este martes al senado por su credencial que la acredita como senadora de la República.

Luego de realizar el trámite correspondiente, aseguró que cuenta con la legitimidad para desempeñar sus nuevas labores como legisladora.

Insistió en que es inocente de los señalamientos como secuestradora hacia su persona y en relación al perdón a los delincuentes dijo que lo primero es apoyar a las víctimas.

“….El compromiso es trabajar del lado de las víctimas con un gran acompañamiento y diseñando un nuevo modelo para verdaderamente acompañarlos y que la justicia se aplique (...) Soy inocente y aquí estoy, con toda la dignidad y con toda la legitimidad que me dio el pueblo con el que he luchado de la mano (...) Yo apoyo lo que te legitima el pueblo, las asambleas que son nuestras máximas autoridades… Yo no invito a que se pongan las armas atrás porque le corresponde al Estado darnos la seguridad, luchemos por eso….” aseguró Nestora Salgado.