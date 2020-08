Si no hay Guardia Nacional, fuerzas armadas dejarán seguridad: Durazo

Cd. de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió a diputados que, si no se aprueba la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas dejaran de prestar ayuda en las tareas de seguridad.

Esto lo dijo el secretario ante los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encargados de dictaminar la reforma a la Constitución en la que se crea la Guardia Nacional.

“Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública, y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros en esas circunstancias retiraríamos al ejercito completamente a los cuarteles, creo que sería irresponsable que eso sucediera porque las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo”.

Esto generó reclamos de diputados.

“Es una amenaza, chantaje insostenible y que no puede ser esa la justificación para militarizar la policía en este país.... y en esta Comisión de Puntos Constitucionales no estamos para dar temas presupuestales, no estamos para chantajes, estamos para darle garantías al ciudadano de sus derechos humanos”, acusó el legislador del PAN, Raúl Gracia Guzmán.

Y el secretario de Seguridad aclaró que la Guardia sería permanente e insistió en su advertencia.

“No se trata una amenaza, se trata de una realidad sí no se crea la guardia nacional. No están autorizadas para estar en la calle en tareas de seguridad y, es elemental que tomemos en ese escenario tomemos la decisión de regresarlos a los cuarteles y, después ya conjuntamente analizaríamos que hacer”, señalo el secretario de Seguridad.

Incluso, en Morena hay voces que quieren la Guardia Nacional pero no en la Constitución.

“Porque quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al ejecutivo quitando o eliminando los artículos 76 y 78 constitucional con una redacción, incluso, distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona, y eso es antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio. Si quiero una guardia nacional pero no como la estamos planteando, porque en esta prisa querer entrar a hacer cambios constitucionales”, acusó Tatiana Clouthier.

Y así respondió el secretario a la legisladora de Morena. “Dejar todo en un solo hombre, no, absolutamente no, lo que pasa es que al tratarse de un ente permanente sería inviable y poco funcional que para cada acción de la Guardia Nacional se estuviera solicitando la institución el permiso a cualquier institución de la que se trata, si es un cuerpo permanente tiene que funcionar de acuerdo”.

En los próximos días está previsto que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine la iniciativa presentada por Morena de reformar a la Constitución y crear la Guardia Nacional.