Populares figuras tejidas de crochet para nacimiento

El crochet se ha convertido en una opción para innovar en el tejido, pues cualquier figura es posible con esta técnica.

“Puedo hacer cualquier figura, me han pedido animales, personas caracterizadas, por ejemplo, unas amigas, me pidieron a ellas dos, vestidas de “stich”, son personalizados, por ejemplo en halloween brujitas, me piden momias, los gatitos,” comentó Sugaile Hernández, quien realiza figuras de crochet.

Hecho para esta temporada, hay opciones muy “ad hoc” que van con cualquier estilo, entre ellas están los renos, por supuesto santa y hasta el nacimiento que no puede faltar.

Además de los pedidos no se limitan a una época del año, Sugaile Hernández: “algunos solo quieren los principales que son María, José y el niño Jesús y hay otras personas que quieren completo, desde los animales, el ángel, los reyes magos, entonces depende de cada persona y las medidas también, pueden ser desde 10 cm, hasta 30 cm.”

Aquí lo importante es valorar el trabajo de manos que crean estas piezas a base de del tejido a crochet, esto implica paciencia, delicadeza, tiempo y por supuesto mucho amor al arte.

“Hay muchas personas jóvenes que empiezan a tejer y se va pasando de generación en generación, entonces yo creo que es muy importante para seguir promoviendo, aparte de que es otro tipo de adorno que también se ve bonito en las casas,” declaró para Fuerza Informativa Azteca Sugaile Hernández, creadora de figuras hechas con tejido de crochet.

Esta es una de tantas opciones que se hacen presentes para esta temporada navideña que por supuesto a más de uno encanta.

Navidad 2022: Recomendaciones para evitar incendios esta temporada

La época navideña es una temporada de unión con familia y amigos; se decora con árboles de Navidad y luces; sin embargo, las autoridades piden a la población tener cuidado con el fin de evitar accidentes como incendios y emite algunas recomendaciones.

De acuerdo con la guía de prevención en temporada de invierno, de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, existen algunas recomendaciones para evitar incendios en temporada de Navidad:

-Apagar todas las luces y adornos navideños al dormir.

-Desconectar las series y adornos al salir de casa, así como evitar sobrecargas en el voltaje.

-Los árboles naturales se secan y pueden incendiarse fácilmente.

-Evitar colocar el árbol cerca de cortinas, telas, papeles, plástico, madera o cualquier material inflamable.

-Revisar que las luces sean de buena calidad, es mejor no adquirirlas en el comercio informal pues estas pueden generar cortos circuitos al no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.

Las luces navideñas no deben estar en uso por más de 90 días.

-De preferencia, armar el nacimiento o pesebre en materiales no inflamables, como mesas de fierro, vidrio o cemento.