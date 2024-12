Por Amor a la Precisión | La última sorpresa de este 2024… Pachuca subcampeón del mundo

Bendito Dios llegamos a la recta final de este 2024; un año de cambios para muchos y para algunos de “continuidad con cambio”, en el que la sorpresas no terminan.

Y no, no me refiero al Tricampeonato del América después de la semifinal del siglo contra la “maquinola” del profe Anselmi, con polémica incluida para no variar. No.

Tampoco hablo del pleito entre el presidente del Senado, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila , por moches entre legisladores. Nanay.

Para esas cosas serias pueden ir a revisar los Tik Toks de mi queridísima América López o la doctisima opinión del maestro Jaime Gurrero y sus amigos.

Yo me limitaré a hacer una muy breve reflexión sobre la participación de los “Tuzos” del Pachuca en el Mundial de Clubes de la FIFA, que terminó hace un par de días.

¿Quién mejor que yo, un cruzazulino de huesos negros, para hablar de un subcampeonato? ¿Están de acuerdo? Entonces, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

El FORMATO: EL ÚLTIMO MUNDIAL DE CLUBES

En primer lugar, este torneo fue sumamente especial porque fue el último bajo el formato que todos conocemos.

A partir del próximo año, el Mundial de Clubes se jugará con 32 equipos de cada una de las seis confederaciones internacionales : la AFC (Asia), la CAF (África), la Concacaf (Norteamérica), la CONMEBOL (Sudamérica), la OFC (Oceanía) y la UEFA (Europa).

En el Mundial de Clubes 2025 que se llevará a cabo en los Estados Unidos contará con la participación de los “Panzas verdes” del León, el actual subcampeón de México, Monterrey, y de nueva cuenta el Pachuca.

LO MALO: ¡NUNCA GANAMOS!

En segundo lugar, debo ser muy claro: los equipos mexicanos nunca han levantado el título en este torneo.

En 24 años de participación de equipos mexicanos, lo más valioso que se ha conseguido es el subcampeonato, a pesar de haber contado con grandes figuras y muy buenos equipos.

Nada más para que se den un quemón: ni el multicampeón Necaxa de Alex Aguinaga, ni el mítico América de Cuauhtémoc Blanco, ni el mejor Tigres de todos los tiempos lograron acceder al pináculo del fútbol champagne.

Veamos el desempeño de los equipos mexicanos:

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 3.er LUGAR 4.º LUGAR 2000 Corinthians Vasco da Gama Necaxa Real Madrid 2006 Inter de P. Alegre Barcelona Al-Ahly América 2008 M. United LDU Quito G. Osaka Pachuca 2009 Barcelona Estudiantes Pohang Atlante 2012 Corinthians Chelsea Monterrey Al-Ahly 2014 Real Madrid San Lorenzo Auckland C. Cruz Azul 2016 Real Madrid Kashima Nacional América 2017 Real Madrid Gremio Pachuca Al-Jazira 2019 Liverpool Flamengo Monterrey Al-Hilal 2020 Bayern Tigres Al-Ahly Palmeiras 2024 Real Madrid Pachuca Al-Ahly Al-Ain

Solo Tigres y Pachuca estuvieron en la antesala de lo más alto del fútbol internacional a nivel de clubes y la cruzazulearon. Ni más ni menos.

LO BUENO: LA CANTERA DEL PACHUCA

Sí, el Pachuca perdió la final de un torneo que nunca hemos ganado, pero hay una cosa importantísima a destacar: los jugadores.

Los “Tuzos” juegan con el delantero de la selección venezolana, Salomón Rondón (quien, por cierto, eliminó a la selección mexicana en la última edición de la Copa América) y un neerlandés naturalizado marroquí que se aventó un golazo contra el Botafogo, Oussama Idrissi. Y nada más.

El resto del plantel del Pachuca lo integran una bola de chamacos que le demostraron al mundo que pueden competirle a cualquiera: desde el mejor equipo de la CONMEBOL hasta el mejor equipo de todos los tiempos.

Namás pa’ que le midan el agua a los camotes, el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, vale 4 veces más que toda la plantilla del Pachuca, de acuerdo con los precios del mercado. Y aún así, compitieron juntos.

En fin, no sé qué nos depare el 2025 pero, independientemente de lo que haga el Pachuca, sé que compraré una litera para dormir yo abajo y arriba el Cruz Azul.