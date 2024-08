Por amor a la precisión| ¿Un error haber capturado a Ismael “El Mayo” Zambada?

En esta columna se exploran tres ideas: la presencia de Ismael, “El Mayo” Zambada; su relevancia en el Cártel de Sinaloa; y, la violencia que viene.

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dice un especialista en política criminal, un experto de El Colegio de México (Colmex) y un par de autores que me saqué de la manga.

Entonces, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

1. EL ACOMPAÑANTE

Primero lo primero: Ismael “El Mayo” Zambada García era importantísimo.

Y no solo por haber acompañado a Joaquín “El Chapo” Guzmán a lo largo de los años, sino, además -y mucho más relevante-, por el trabajo de organización dentro del Cártel de Sinaloa.

Sobre esto, el PhD de la Universidad de Missouri, Michael D. Lyman, que si algo sabe es de política criminal, describe a “El Mayo” como un hombre que se ganó la confianza del capo de capos en muy poco tiempo.

De acuerdo con el libro Drugs in Society: Causes concepts and control, que retomó algunos documentos del gobierno de los Estados Unidos, Zambada García fue parte del ascenso de “El Chapo” Guzmán:

“Cuando Héctor Luis Palma Salazar (alias El Güero) fue arrestado por elementos del Ejército mexicano, su socio Joaquín Guzmán Loera tomó el liderazgo del cartel.

Guzmán fue capturado en Guatemala en 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, pero en enero de 2001 escapó y retomó el mando del cartel.

Para este momento, Guzmán tiene dos lugartenientes principales, Ismael Zambada García e Ignacio Coronel Villareal.

Sin embargo, Guzmán y Zambada se convirtieron en los principales capos de la droga en México para el año 2003, tras el arresto de su principal rival Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo”.

Con todo esto, ofrezco una primera gran reflexión: “El Mayo” fue ese hombre que, como en los mejores matrimonios, estuvo “en las buenas y en las malas”.

2. LA METAMORFOSIS

En segundo lugar, el cambio se dio casi de manera natural: Zambada García pasó de ser un escudero y fiel acompañante a una pieza fundamental.

Por ejemplo, en 2005, cuando las rencillas con otras organizaciones estaban a flor de piel (principalmente, con la organización de los Beltrán Leyva), “El Mayo” impulsó “La federación”, como una alianza intercarteles para poner orden en el negocio de las drogas.

Este pacto y, sobre todo, la habilidad de construir acuerdos con otros grupos criminales fue un rasgo distintivo de “El Mayo” que mantuvo hasta lo que Anabel Hernández (que no es santo de mi devoción) describió como “el éxito” detrás del Cártel de Sinaloa:

“Las operaciones del Cártel de Sinaloa han sido objeto de interés no sólo de la DEA o el FBI, sino del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por el riesgo que implican para la seguridad de ese país. En particular ha estudiado al Mayo y sus alianzas financieras estratégicas.

El Cártel de Sinaloa (...) es una coalición de algunos de los principales narcotraficantes mexicanos, que operan en concierto para protegerse mutuamente y mantener sus negocios (...) funcionando como una federación de negocios.

Con su liderazgo unido y federado, las empresas de Sinaloa han seguido funcionando incluso cuando los principales líderes desertaron, fueron encarcelados o asesinados” (El Traidor, 2019).

En suma, es clara una segunda gran reflexión: “El Mayo” era más que importante en el Cartel de Sinaloa y su falta en la organización sólo es sinónimo de una cosa: caos.

3. LA VIOLENCIA QUE VIENE

Finalmente, la inestabilidad es inevitable.

Como Thanos en esa película, el cambio abrupto (la captura de “El Mayo”), sumado a un lento desarrollo de las instituciones políticas (el Cártel de Sinaloa sin “El Mayo”) es la receta perfecta para generar inestabilidad de proporciones bíblicas.

Y lo malo de todo esto es que las cosas no se resuelven en este país más que “a la viva México”; es decir, con el ejército metido hasta en la sopa.

Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque cuando los milicos intervienen en la contención de conflictos originados por el narco, la violencia nomás se dispara.

O bien, como lo dijo el catedrático del Colmex, Fernando Escalante, en La Muerte tiene permiso (Nexos, 2011):

“En el empeño de imponer el Estado de Derecho a la mala, desde el Ejecutivo Federal, se han roto los acuerdos del orden local y cada quien tiene que proteger lo suyo de mala manera”.

¿Fue correcta la captura de “El Mayo” Zambada? Por supuesto que sí, es un delincuente. ¿Fue un error sacarlo de una organización letal donde era fundamental? No lo sé… pero, en un país donde la violencia cobra la vida de más de 30 mil personas todos los años, la respuesta es urgente.

En fin, el PRI capturó más.