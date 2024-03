Por Amor a la Presición | 50% de los 100 mil desaparecidos son la herencia maldita

Está de la archi-requete-contra-chingada. No hay otra manera de decirlo. En este país o te matan o te desaparecen y no lo digo yo, para que no empiecen con sus mamarrachadas, lo dice el Gobierno Federal.

¿Ah, no me creen? Pues, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS

Primero lo primero: son un chingo.

De acuerdo con la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, hay 115 mil 45 personas desaparecidas y no localizadas en mi México mágico.

Y no todos son los de Ayotzinapa ni tu tío borracho que si ya saben cómo es pa’ qué lo invitan, no… pues, según la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas :

Persona Desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Persona No Localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Los primeros son los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los segundos son tu tío, el sucio Dan, que contestó su celular después de una noche de copas con tu padrino.

LOS DESAPARECIDOS DESDE 1952

Entonces, si nos concentramos solo en las personas desaparecidas (cuya ausencia está relacionada con algún delito) la cosa está de la chingada, pues son 103 mil 28 desaparecidos, desde que se tienen registros; es decir, desde 1952.

Captura de pantalla del RNPDNO al 21 de marzo de 2024. | Edición



Personas que ni la debían ni la temían, pero que igualmente les cayó la voladora. Chale chale chalequito.

LA HERENCIA MALDITA

Y ya sé que muchos de ustedes van a culpabilizar al PRI porque el registro está integrado por personas que fueron reportadas como desaparecidas desde el sexenio de Miguel Alemán, en 1952. Ya los conozco.

Sin embargo, aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque solo del 1 de diciembre de 2018 al 21 de marzo de 2024, se han registrado 49,711 personas desaparecidas; casi la mitad de todos los desaparecidos desde 1952.

Captura de pantalla del RNPDNO con filtro del 1 de diciembre de 2018 al 21 de marzo de 2024. | Edición

Solo en el sexenio del autodenominado “presidente más humanista de la Historia” se han acumulado cerca de la mitad de todas los desaparecidos de las últimas 13 administraciones. Ni más ni menos.

Y si a esto le sumamos que en promedio se registran entre 70 y 80 homicidios diarios, con base en los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno de mi cabecita de algodón, la cosa está de la archi-requete-contra-chingada.

Ora’ sí que, como le dijo el finado Porfirio Muñoz Ledo a los diputeibols: “ chinguen a su madre, qué manera de gobernar ” o ¿ustedes qué opinan?

En fin, el PRI desapareció más.