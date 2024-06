Maestro estrangula a alumno por negarse a hacer lagartijas en Michigan, EU

Estrangula un maestro de educación física en Estados Unidos a un alumno, porque se negó a hacer unas lagartijas. Cámaras de seguridad de la escuela captaron el momento de la agresión.

En los pasillos de una escuela secundaria ubicada en Michigan, las cámaras de seguridad muestran a uno de los alumnos caminando despreocupadamente.

Posteriormente, un hombre le llega por la espalda y comienza a asfixiarlo con una prenda de vestir. El atacante resultó ser el maestro de educación física del colegio.

“Michael me dijo que su entrenador lo había estrangulado. Me quedé horrorizado. Me hizo perder la confianza en el sistema escolar. También me hizo perder la confianza en ese entrenador porque era alguien a quien Michael admiraba”, dijo Yolanda Ellis, madre del joven agredido.

¿Por qué el entrenador golpeó al alumno?

El entrenador le habría ordenado al joven hacer una serie de lagartijas, como castigo por estar perdiendo el tiempo en el pasillo. El joven se negó, pues alegó que tenía lastimada una mano. Así que se alejó del lugar como si nada.

Eso molestó al coach. Y aunque va a trabajar en crocs, corrió a toda velocidad para alcanzarlo y someterlo. Los padres del menor de inmediato solicitaron el despido del profesor, pero al ver las imágenes de las cámaras de seguridad, cambiaron de opinión.

¿Qué castigo piden los padres para el entrenador?

Además de que lo despidan de la escuela, los padres del joven agredido quieren que las autoridades le finquen cargos criminales y lo metan a la cárcel.

“Necesito que este hombre pague por lo que le hizo a mi hijo. Y si eso significa ser despedido, perder su trabajo, estar en la cárcel. Necesito que sepa que lo que hizo estuvo mal”, dijo Steve Moon, padre del joven agredido.

Por medio de un comunicado, el director de la secundaria confirmó el despido del entrenador. También especificó que no podrá acercarse a las instalaciones y menos ingresar al colegio. La situación legal del acusado aún está en el aire.