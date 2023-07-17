Tras daños al puente de Crimea, ¿Por qué es tan importante para Rusia esta construcción?

Este lunes 17 de julio de 2023, el puente que une la región de Kerch, en Crimea anexada a Rusia, resultó con daños en uno de sus tramos, tras una serie de ataques, aseguró el Ministerio de Transporte ruso.

En videos publicados en redes sociales es posible apreciar que una parte de la construcción está colapsada y dicho tramo también tiene vías de tren. Vladimir Konstantinov, jefe del Consejo del Estado de la República de Crimea, responsabilizó de este daño a Ucrania.

Aunque la circulación está detenida en ambas direcciones, una vía ferroviaria paralela sigue en funcionamiento. Las explosiones ocurrieron antes del amanecer de este lunes.

A video shows a section of road on the damaged bridge between Russia and Crimea sloping to one side after an incident killed two people https://t.co/Z1quO5arCT pic.twitter.com/gznNGHTPB0 — Reuters (@Reuters) July 17, 2023

¿Por qué es relevante el puente de Crimea?

Este puente es usado para abastecer a las tropas de Rusia desplegadas al sur de Ucrania, para trasladar vehículos blindados y combustible, así como bienes para los civiles. Dicha obra fue construida bajo órdenes de Vladimir Putin, después de que la península de Crimea se anexara al gobierno moscovita en 2014.

La construcción cuenta con 19.3 kilómetros de extensión y une la región rusa de Krasnodar con Crimea. Es el puente más largo de Europa y tuvo un costo de 3 mil 700 millones de dólares.

En caso de que esta construcción se vea obstaculizada por el ejército ruso, es posible que el suministro de recursos para el ejército ruso desplegado al sur de Ucrania aminore los ataques militares. La vía ferroviaria en el puente sigue operando, pero con retrasos, según medios locales.

A Russian couple were killed and their 14-year-old daughter was wounded in what Moscow said was a Ukrainian attack as they drove across the Crimean Bridge at night for what they hoped would be a family holiday on Crimea's Black Sea coast https://t.co/iVVdFbgGEo pic.twitter.com/q7XgLbi3oV — Reuters (@Reuters) July 17, 2023

¿Cuándo atacaron el puente de Crimea?

El 8 de octubre de 2022, el puente de Crimea quedó con daños parciales, luego de que un camión cisterna cagado con combustible explotó. En esa ocasión, el gobierno ruso acusó sabotaje a Ucrania y realizó labores para reparar la vía de comunicación.

Incluso el gobierno ruso difundió videos de la reparación, al colocar trabes para rehabilitar la vía de comunicación entre Rusia y el territorio anexado.

