Ucrania asume responsabilidad en ataque al puente de Kerch

La mañana del lunes, Ucrania lanzó un ataque contra el puente del estrecho de Kerch en el este de Crimea dejando al menos dos personas muertas y una herida, según informes oficiales. El ataque ocurrió cerca del pilar 145 del lado de la región de Krasnodar, cusando daños en el pavimento de acuerdo con el informe del Ministerio de Transporte de Rusia.

🔴 #Ucrania🇺🇦 realizó un ataque de tipo terrorista contra #Rusia🇷🇺 en el puente Kerch en #Crimea, la península anexada (ocupada) por #Moscú en 2014, aunque por entonces la prensa occidental erróneamente no utilizaba ni esa palabra, y menos la de “invasión”, en un doble estándar. pic.twitter.com/QDBhl1N8Hr — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) July 17, 2023

Los Servicios Especiales de Ucrania ejecutaron hoy el ataque en el puente de Kerch, en Crimea, comunicó el servicio de prensa del Comité de Investigación de la Federación de Rusia.

"Según los datos de la investigación, en la madrugada de este lunes, dos drones acuáticos ucranianos atacaron el puente sobre el estrecho de Kerch, y como resultado del acto terrorista, la carretera del viaducto resultó dañada. Dos adultos murieron y un niño resultó herido", comunicó el ente.

En el contexto de la causa penal abierta se han designado los peritos necesarios. "La investigación está estableciendo personas entre los Servicios Especiales de Ucrania y grupos armados involucrados en la organización y ejecución de este crimen", añadió en el departamento.

Para Vladimir Konstantínov, presidente del Consejo de Estado de la República rusa de Crimea este fue un ataque contra civiles ya que asegura que el puente es una instalación civil.

"Este lunes el gobierno de Ucrania cometió un nuevo crimen: atacó el puente de Kerch. Kiev no podía ignorar que la parte automovilística del cruce es una instalación exclusivamente civil. Pero esto nunca ha detenido a los terroristas. Ni los detendrá en el futuro", escribió en su canal de Telegram.

Crimea no quedó aislada

Versiones rusas aseguran que la península de Crimea sigue conectada a Rusia a través de un corredor terrestre en la parte norte, sumando a un servicio de ferris.

No es el primer ataque contra el puente

El 8 de octubre pasado, una explosión mató a cuatro personas y destruyó un tramo del puente del estrecho de Kerch, que conecta a Crimea con la provincia de Krasnodar. Un ataque que a decir de la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, fue lanzado por fuerzas ucranianas para golpear la logística rusa en Crimea.

Se prevén graves consecuencias

El presidente del comité especial de defensa del Parlamento Británico, Tobías Ellwood dijo que este atque provocará una mayor escalada en el conflicto.

Con información de agencias.

