¿Por qué los japoneses presentan demanda contra su Gobierno?

Japoneses, residentes de Yokota en el oeste de Tokio se reunieron frente a la Sucursal de Tachikawa del Tribunal de Distrito de Tokio y anunciaron que presentarían oficialmente una demanda contra su Gobierno, pero ¿Por qué?.

Conforme un sitio web acerca de la "demanda por molestias públicas en la Base Aérea de Yokoto", los japoneses residentes del área iniciaron una demanda ya en el año de 1976 y esta sería la decimocuarta demanda sobre la Base Aérea de Yokoto.

Los japoneses que viven alrededor de la Base Aérea de Yokota de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el oeste de Tokio, presentaron su demanda contra el Gobierno japonés, exigen una prohibición de los entrenamientos de vuelo en la noche y la madrugada en la base aérea, además de una compensación por la contaminación acústica.

Kiyoshi Teito, director de la "demanda por molestias públicas en la Base Aérea de Yokota", señala que: "El ejército de EU ha identificado un riesgo de mal funcionamiento para el avión Osprey, pero todavía lo permiten volar. No lo entiendo. En otras palabras, no se trata solo del ruido, sino que hay todo tipo de riesgos, incluidos los accidentes que involucran aviones militares estadunidenses en Japón. Debo expresarme y quiero que ese entrenamiento militar y la base militar estadunidense en Japón desaparezcan de nuestra vida. Ese es nuestro llamamiento final".

Mizuyo Nakagawa, quien es abogado del grupo de japoneses demandantes señala que "esta vez, no solo pedimos una compensación por el ruido que sufrimos todos los días, también estamos pidiendo al ejército estadunidense que pague los costos médicos".

Japoneses presentan demanda por ruido en Base Aérea estadunidense de Yokota

En conferencia de prensa, Michio Fukumoto, jefe del grupo de demandantes, señala que se ha sumado a las demandas relacionadas desde que tenía unos 20 años. Pero el problema no se ha resuelto durante más de 40 años.

El ruido molesta a unos 600 mil residentes que viven alrededor de la base aérea, especialmente a los ancianos que tienen enfermedades subyacentes. Sin embargo, dado que la demanda lleva tanto tiempo y como los resultados no han sido satisfactorios, muchos están decepcionados por la inacción del Gobierno japonés.

Michio Fukumoto, ha expresado que: "Debemos seguir expresando nuestras objeciones, si no, el ejército estadunidense no tendría escrúpulos por nada. Los entrenamientos del ejército estadounidense son diferentes en EU que en Japón. Los derechos humanos de los japoneses son claramente discriminados. El Gobierno japonés lo sabe, pero no hace nada. Nos sentimos terriblemente tristes. Seguiremos alzando la voz para salvaguardar la vida y los derechos humanos que nos merecemos".

Toshiyuki Satake, otro abogado del grupo de japoneses demandantes, ha señalado que la mayoría de los veredictos relevantes mostraban que el Gobierno japonés no tiene derecho a controlar o limitar el vuelo de aviones militares estadounidenses, pero esa retórica carece de validez y se ha convertido en una excusa para la inacción y abdicación de responsabilidad del Gobierno japonés.

Satake agrega que: "El tribunal dijo que el Gobierno japonés no puede controlar el vuelo de aviones del ejército estadunidense y el Gobierno también lo dijo. Ahora que Japón acepta la base militar de EU, debe regularla. Pero el Gobierno no hizo nada, e incluso permitió que el ejército estadounidense hiciera lo que quiera. Debemos hacer que el Gobierno japonés rinda cuentas por ello".