¿Por qué Jeff Bezos regalará gran parte de su riqueza en vida?

Jeff Bezos, fundador de "Amazon.com Inc", señaló en una entrevista en exclusiva para la CNN, que regalará (en vida) la mayor parte de su riqueza, estimada en 124 mil millones de dólares, ¿por qué?...

Bezos dijo que él y su esposa, la periodista convertida en filántropa Lauren Sánchez, estaban "construyendo la capacidad de poder regalar este dinero". Jeff Bezos solo explicó que dedicará parte de su riqueza a apoyar a personas que puedan unificar a la humanidad frente a las profundas divisiones sociales y políticas.

Durante la entrevista con Chloe Melas de CNN, que tuvo lugar el sábado en su casa de Washington, el multimillonario comprometió a destinar 10 mil millones de dólares a la lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza. Esto a través del "Bezos Earth Fund", un organismo del queJeff Bezos es presidente ejecutivo.

Bezos agregó que él y su esposa accedieron a dar su primera entrevista conjunta desde que empezaron a salir en el año de 2019, para ayudar a dar a conocer el Premio Bezos al Coraje y la Civilidad, concedido este año a la músico "Dolly Parton".

We’ve just announced a new Courage and Civility award recipient — @DollyParton, who leads with her heart, and will put this $100 million award to great use helping so many people. She joins prior awardees, @VanJones68 and @Chefjoseandres. Congrats, Dolly! pic.twitter.com/dzTuoGVp3G — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 12, 2022

Dolly Parton recibe premio de 100 millones de dólares del fundador de Amazon

Durante este fin de semana, la estrella de la música country y filántropa Dolly Parton recibió 100 millones de dólares a través del "Bezos Courage & Civility Award", un honor que reconoce a los líderes que "persiguen soluciones con coraje y civismo".

Cabe señalar que Jeff Bezos, quien dejó de ser presidente ejecutivo de Amazon en el año 2021, posee alrededor del 10 por ciento del gigante del comercio electrónico, junto con la organización de noticias Washington Post y la empresa de turismo espacial Blue Origin.

En su charla con Chloe Melas, que duró unos 20 minutos, Bezos y Sánchez abarcaron una amplia gama de temas, desde las opiniones de Jeff Bezos sobre el diálogo político y una posible recesión económica hasta el plan de Lauren Sánchez acerca de viajar al espacio exterior con una tripulación exclusivamente femenina.