¿Por qué la cebolla hace llorar? 5 trucos para evitarlo

La cebolla, ese ingrediente esencial en muchas recetas alrededor del mundo, es conocida por su sabor distintivo y su capacidad para agregar un toque especial a nuestros platos. Sin embargo, también es famosa por hacer que nuestros ojos se llenen de lágrimas cada vez que la cortamos.

¿Por qué la cebolla nos hace llorar?

El culpable de nuestras lágrimas al cortar cebolla es un compuesto químico llamado sulfóxido de tiopropanal. Esta sustancia se encuentra en las células de la cebolla y, cuando la cortamos, se libera y reacciona con las enzimas presentes en la cebolla, creando un gas llamado ácido sulfúrico. Este gas es volátil y asciende hacia nuestros ojos, irritando las membranas mucosas y provocando el lagrimeo.

¿Es peligroso el ácido que suelta la cebolla al cortarla?

A pesar de la molestia que puede causar, el ácido sulfúrico no es peligroso para nuestra salud. Aunque puede resultar incómodo, no hay evidencia de que cause daño permanente en los ojos o en otras partes del cuerpo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas personas pueden ser más sensibles a esta sustancia y experimentar una mayor irritación o incomodidad.

5 trucos para no llorar al cortar cebolla



Si deseas evitar el llanto al cortar cebolla, aquí te presentamos cinco trucos que podrían ayudarte:

Utiliza un cuchillo afilado: Un cuchillo afilado minimiza el daño a las células de la cebolla, lo que reduce la cantidad de ácido sulfúrico liberado.

Mantén la cebolla fría: Antes de cortarla, puedes refrigerar la cebolla durante unos minutos o sumergirla en agua fría. El frío ayuda a reducir la liberación de gases irritantes.

Pexels Existe un culpable de nuestras lágrimas al cortar cebolla; te dejamos algunos trucos que pueden resultar útiles para reducir la irritación ocular.

Corta la cebolla cerca de una llama: Encender una vela o utilizar una llama cercana mientras cortas la cebolla puede ayudar a descomponer los compuestos químicos irritantes.

Usa gafas: Estos elementos pueden proteger tus ojos al cortar cebolla, evitando que los gases irritantes entren en contacto directo con ellos.

Utiliza un extractor de aire o ventilador: Colocar un extractor de aire o un ventilador cerca de la zona de corte puede ayudar a dispersar los gases irritantes, evitando que lleguen a tus ojos.

Aunque estos trucos pueden ser útiles para reducir la irritación ocular al cortar cebolla, es importante recordar que cada persona es diferente y puede reaccionar de manera distinta. Experimenta con diferentes técnicas y encuentra la que mejor funcione para ti. ¡Esperamos que estos consejos te sean útiles en tu próxima experiencia culinaria!