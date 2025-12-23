¿Ya hiciste las cuentas? Esto gastarán las familias mexicanas en la cena de Navidad y regalos este 2025

La Navidad llegó a los hogares mexicanos, y con ella, el aroma a ponche, el brillo de las esferas y la emoción de reunir a toda la familia alrededor de una mesa para disfrutar de ricos platillos, pero ¿cuánto costará la cena navideña este 2025?

Este año, las fiestas decembrinas dejarán una derrama económica de 114 mil 899 millones de pesos en la capital del país, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la CDMX (Canaco).

¿Cuánto gastarán las familias en la cena de Navidad 2025?

¡A preparar la cartera! La Canaco estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 6 mil 207 pesos en la cena de Navidad .

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que el precio de los productos y alimentos para la cena navideña, podrían registrar un aumento del 60%, por lo que una cena para 10 personas saldría en 11 mil 700 pesos, mientras que para 15 personas rondará los 17 mil pesos.

#CanacoCDMX:Fiestas decembrinas generarán derrama económica de más de 114 mil mdphttps://t.co/ImICxPVZ07 — CanacoCDMX (@CANACOMexico) December 22, 2025

¿Cuánto dinero se destina para los regalos de Navidad?

Para los regalos de Navidad , se calcula un gasto de 518 pesos a 1, 554 pesos por persona; por familia se alcanzarán los 4 mil 144 pesos.

Los obsequios más solicitados durante las fiestas decembrinas 2025 son:



Electrónicos.

Electrodomésticos.

Ropa.

Calzado.

Juguetes.

Videojuegos.

Alimentos.

Bebidas, vinos y licores.

Viajes.

Actividades recreativas.

Aquí te dejamos la infografía “Cenas de Navidad y Año Nuevo 17% más encarecidas” con el desglose de costos y la comparación entre cenar en casa o fuera. Guárdala, compártela y ayúdanos a correr la voz por un consumo responsable esta temporada. 🎄💸 pic.twitter.com/dzLWBqy6wd — ANPEC (@ANPECmx) December 17, 2025

¿En cuánto está el pavo de Navidad 2025? Precio en México

El pavo, es uno de los platillos que no deben faltar en la mesa durante la cena de Navidad, pero ¿cuál es su precio en México?



Pavo Natural - De $79 a $139 pesos.

Pavo ahumado - De $122 a $139 pesos.

Pavo Orgánico (Premium) - $290 a $430 pesos.

Es importante recordar que el precio del pavo dependerá del establecimiento y zona en la que se compre, por lo que no en todos lo lugares costará lo mismo.

Consejos para ahorrar en la cena navideña

¡Toma nota y cuida tu bolsillo! Algunos expertos recomiendan que para no resentir tanto los gastos por los regalos, adornos y la cena de Navidad, es importante contar con un plan de ahora, pero ¿Sabes cómo ahorrar estas fiestas decembrinas?

