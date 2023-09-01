La razón por la que el traje de los astronautas es de color blanco

¡Uno, dos, tres, despegue! Internacionalmente, el traje de los astronautas es conocido por ser de color blanco; sin embargo, hoy en día también se porta un atuendo color naranja o azul, ¿a qué se debe este cambio? La increíble razón te sorprenderá.

El traje espacial es uno de los elementos más importantes que acompañan a los astronautas en cada misión, incluso algunos dicen que se utiliza como una segunda nave para quienes viajan al infinito y más allá. Lo cierto es que este elemento brinda seguridad a los individuos durante cada travesía.

¿Por qué los astronautas usan trajes especiales?

De acuerdo con la NASA, el traje espacial es mucho más que un conjunto de prendas, pues ayudan a los astronautas en diferentes conflictos que podrían experimentar durante su viaje por el universo, como:



Afrontar las diferentes temperaturas, sin importar cual mínimas o extremas se presenten.

Brinda oxígeno para la respiración en el vacío del espacio.

Evita que se lastimen con pequeñas piezas de polvo.

Los protegen de la radiación.

¡Toma nota! La vestimenta que portan los cosmonautas a la hora de viajar, se encuentran totalmente equipada y preparada para garantizar su supervivencia en el espacio.

¿Por qué el traje de los astronautas es de color blanco?

Aunque en diferentes misiones se emplean trajes de color, naranja, azul o negro, el color universal de los astronautas es el blanco, principalmente por dos razones:



La tonalidad ejerce como un reflectante de las radiaciones solares, al contrario que los colores oscuros, que tienden a absorber el calor.

El color resalta más que cualquier otro sobre la oscuridad del espacio.

Además de brindar los cuidados pertinentes, el traje espacial color blanco debe portarse durante todo momento de la misión. Mientras que el vestuario de colores naranjas y llamativos que se acostumbran a ver minutos antes del despegue, es decir, al entrar a la nave, se portan para proteger al astronauta en caso de que se produjera algún tipo de accidente durante el despegue.

Según expone la NASA, el traje color naranja cuenta con multitud de airbags internos, así como sistemas de geolocalización que permitan ubicarlos en caso de caer en medio del mar o en algún lugar no previsible, lo que hará más fácil su rescate.