¿Por qué México se ‘bajó’ para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036?

Albergar unos Juegos Olímpicos es uno de los mayores sueños de cada país, por eso únicamente existe un selecto grupo de países que han sido nombrados, en el caso de México logró hacerlo en 1968 y recientemente habían dado a conocer sus aspiraciones por serlo para el 2036, pero este martes 16 de enero dieron una noticia que no agradó a los nacionales, ¿Qué fue?

La titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, ofreció un mensaje ante los medios de comunicación en el que descartó a México como sede de los Juegos Olímpicos 2036 o 2040, según lo dicho “la competencia es muy dura”.

“Tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia es muy dura, entonces estamos dando un giro para ver si podemos tener mejor la propuesta para los Juegos Olímpicos de la Juventud que es en donde tendríamos una gran posibilidad”, explicó.

¡Vota ahora y forma parte de esta decisión histórica!

🖤🩷💚#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/Aqc6g3DtYA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 16, 2024

Ebrard propuso los Juegos Olímpicos 2036 en México

Durante el año 2022 cuando Marcelo Ebrard aún era secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que hablaría con el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para buscar la sede, lo que generó distintos comentarios entre los mexicanos.

“Que no podríamos traer otras Olimpiadas a México ¿por qué no? (…) ¿Por qué no lo vamos a hacer?, hagámoslo, propongámoslo, organicémonos. Es largo el plazo, tendría que ser en 2036, estamos en 2022. Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República y si nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036”, señaló el canciller.

¿De cuánto es el presupuesto asignado para los atleta mexicanos en París 2024?

De acuerdo con Ana Gabriela Guevara el recurso que se destinará rumbo a los Juegos Olímpicos es de 450 millones de pesos; sin embargo dejó en claro que puede variar en función del presupuesto que pedirá el Comité Olímpico, aunque dejó en claro que está garantizado.

“El presupuesto ronda los 450 millones, pero siempre va a la baja en función de los que terminan clasificando y en función de lo que va a pedir de presupuesto el Comité Olímpico, pero el recurso está garantizado”, aseguró.

En el mensaje añadió que espera la transición sea lo más armoniosa posible con las distintas federaciones deportivas, y dejó en claro que la prioridad será darlo de manera equitativa y no darle más a otros para quitarle al resto.

“No tenemos mucho tiempo y por eso la premura y la insistencia para con las Federaciones de que lo hagamos lo más armonioso posible y que no nos agarren las prisas”, dejó en claro.