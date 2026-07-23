Detienen en Iztapalapa a dos hombres por el robo con violencia de una camioneta en La Paz, Edomex

Golpe a la delincuencia. Detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en el robo de una camioneta con violencia durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los detenidos fueron identificados como Ian "N" y Miguel "N", de 18 y 36 años respectivamente; el robo ocurrió el 20 de julio 2026 en el Edomex.

El mapa del robo: La huida por la México-Puebla y la caída en Iztapalapa

Según la autoridades capitalinas, el robo de la camioneta ocurrió el pasado 20 de julio 2026, en calles de la colonia Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de La Paz, en el Estado de México (Edomex); los responsables huyeron por la autopista México-Puebla, según las cámaras de videovigilancia.

Días después del robo, los elementos de seguridad del Edomex y la CDMX fueron informados sobre las características del automóvil. Al observar una unidad de características similares ingresar al perímetro de la colonia de Ejidal Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que les marcaron el alto.

Al solicitarles la información sobre el vehículo, así como los documentos para corroborar que se trataba de la unidad reportada, los implicados no contaban con los mismos, por lo que fueron detenidos.

¿Quiénes son los posibles responsables del robo a camioneta Edomex?|SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

¿Qué pasara con Ian "N" y Miguel "N", presuntos responsables por el robo de la camioneta?

Los dos hombre, de entre 18 y 36 años, fueron detenidos por convertirse en sospechosos del robo de vehículo. Después fueron trasladados y presentados ante la autoridad competente donde se determinará su situación jurídica.

"Tras solicitar información sobre el vehículo y corroborar que se trataba de la unidad reportada, se detuvo a Ian “N” y Miguel “N”, de 18 y 36 años respectivamente, a quienes se les hizo saber el motivo de su detención con base en la sospecha objetiva razonada de robo de vehículo", se explicó en el comunicado de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana de la CDMX.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC detuvieron a siete personas entre ellas un menor de edad que, al parecer, robaron mercancía de una unidad de transporte de carga, en calles de la alcaldía @Alc_Iztapalapa.



La acción policial se realizó durante un recorrido de… pic.twitter.com/fCkAhmRq3S — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 23, 2026

¿Qué hacer en caso del robo de vehículo en la CDMX?

En caso de ser víctima del robo de vehículo es importante levantar un reporte al número de emergencia 9-1-1. Estas son las indicaciones que debes seguir, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Puedes realizar la predenuncia a los siguientes números:



911 - Emergencias

800 7028 770 - FGJEM

Aplicación FGJ Edomex

También puedes realizar la denuncia de manera personal, por lo que debes acudir a cualquier Agencia Móvil del Ministerio Público con las características del vehículo.