¿Por qué la ola de calor dejó miles de muertes “en exceso” en Europa?

Una ola de calor durante el verano en Francia, Alemania, España y Gran Bretaña, provocó más de 20 mil muertes "en exceso" en Europa, reveló este jueves (24 de noviembre de 2022), un informe que recopila cifras oficiales.

Durante la señalada época del año (2022), las temperaturas alcanzaron prácticamente los 40 grados Celsius o hasta más en ciudades desde París y hasta Londres. Climatólogos del grupo World Weather Attribution, descubrieron que niveles tan altos habrían sido "prácticamente imposibles" sin el cambio climático.

Cabe recordar que una ola de calor en el año 2003, causó más de 70 mil muertes en exceso en toda Europa, principalmente en Francia, además de que llevó a muchos países a implementar medidas como sistemas de alerta temprana, pedir a las personas que vigilen a los demás, además de abrir escuelas con aire acondicionado.

Este y los planes de acción relacionados pueden haber aliviado parte del impacto de las olas de calor registradas en este 2022, pero el número de muertos aún era "más alto de lo esperado", señaló Chloe Brimicombe, investigadora de olas de calor de la Universidad de Graz en Austria.



Chloe Brimicombe, investigadora:

Considero que se trata... de la ola de calor más impactante desde 2003.

New job! - Join me @Grantham_IC to work with many of the most fun & interesting people in climate science @wxrisk @XaidaProject on cutting edge questions around attribution of extreme weather: https://t.co/XvXoT4NEqb pic.twitter.com/sBkevan8Iz — Dr Friederike Otto (@FrediOtto) February 17, 2022

Ola de calor en Europa deja más de 20 mil muertes en "exceso"

Debido a que las autoridades de Europa no atribuyen la mayoría de las muertes directamente al calor, los estadistas utilizan la fórmula del exceso para dar una estimación, analizando cuántas personas más fallecieron en un período determinado de lo que se esperaría en comparación con una línea de base histórica.

Cabe señalar que las elevadas temperaturas pueden producir la muerte al inducir un golpe de calor, que daña el cerebro, los riñones y otros órganos, además de que puede desencadenar otras afecciones, como un ataque al corazón o hasta súbitos problemas respiratorios.

La Organización Meteorológica Mundial ha señalado que Europa había recibido más del doble de calor que el resto del mundo en las últimas tres décadas, mientras que el Servicio de Cambio Climático de Copérnico, señala que el verano de este 2022, fue el más caluroso jamás registrado.

Cabe recordar que Francia reportó alrededor de la mitad de muertes "en exceso" del verano en Europa occidental, con 10 mil 420 fallecimientos en total. El exceso de muertes llegó a 3.271 en Inglaterra y Gales durante el verano, informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña.

Por otra parte, España registró 4 mil 655 muertes atribuibles al calor entre los meses de junio y agosto (2022), mientras que la agencia de salud de Alemania reportó 4 mil 500 fallecimientos.