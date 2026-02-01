Del tráfico de influencias a La Barredora: los escándalos que marcaron a Adán Augusto López

El nombre de Adán Augusto López ha estado, durante años, rodeado de sospechas y señalamientos por presuntas redes de tráfico de influencias, huachicol fiscal y corrupción de gran escala.

Escándalos que, como siempre, fueron ignorados, pero que hoy lo llevaron a presentar su renuncia como coordinador de Morena en el Senado.

Adán Augusto López: figura cercana a AMLO

Adán Augusto no solo es una figura clave dentro de Morena; también ha sido señalado como uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, su amigo de infancia y aliado político desde hace décadas.

Para muchos, esa cercanía lo convirtió en “el poder detrás del poder”, una figura que operaba desde las sombras mientras ocupaba cargos estratégicos.

Durante años, su influencia fue descrita como transversal: política, económica y administrativa. Nada relevante se movía sin que su nombre apareciera, directa o indirectamente, en las conversaciones del poder.

Notaría 27 de Tabasco y el presunto tráfico de influencias

Uno de los señalamientos públicos se centró en su etapa como titular de la Notaría Pública número 27 de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad , varias empresas que obtuvieron contratos gubernamentales fueron constituidas o tuvieron movimientos notariales en dicha oficina.

Leonardo Núñez, investigador de la organización, ha señalado públicamente que algunas de estas empresas están involucradas en escándalos de corrupción y operaciones irregulares, lo que ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de intereses estructural.

Especialistas en derecho, como Manuel Balcázar, han advertido que la combinación entre poder político y control de instrumentos legales como una notaría genera un riesgo evidente de uso de información privilegiada.

“Ahí hay un evidente conflicto de intereses, no solo porque tiene acceso a información privilegiada, sino también tiene capacidad de influencia con distintos actores políticos” señaló.

El secreto no oculto de Tabasco: La Barredora

Todos necesitan de un brazo derecho, y Adán Augusto no fue la excepción. Dentro del entramado, también figura el nombre de Hernán Bermúdez Requena.

Exsecretario de Seguridad señalado por la creación del grupo criminal “La Barredora”, un personaje que, de día, fungía como funcionario público y que por las noches presuntamente dirigía una organización dedicada al robo, las desapariciones y la extorsión.

Diversas investigaciones apuntan a que Bermúdez fue el operador de máxima confianza de Adán Augusto, un hombre con capacidad de control territorial y operativo. Juntos, según estas versiones, habrían construido un sistema de corrupción sin precedentes en la entidad.

A esto se suman acusaciones mediáticas sobre adjudicación irregular de contratos en megaobras, enriquecimiento ilícito y protección política de alto nivel.

Renuncia a la coordinación de Morena en el Senado: ¿fin o reacomodo del poder?

Este domingo, Adán Augusto López anunció que dejaría la coordinación de Morena en el Senado, un cargo estratégico que le permitía administrar recursos multimillonarios y ejercer control político sobre legisladores.

Aunque públicamente aseguró que su intención es “estar en tierra” fortaleciendo el movimiento, muchos coinciden en que su salida no implica una pérdida real de poder, sino que un reacomodo táctico.

Porque el morenista puede haber soltado el bastón de mando en el Senado, pero el poder y el manto protector guinda que lo han rodeado durante años, siguen intactos.

