Ricardo B. Salinas Pliego denuncia ante la CIDH persecución del gobierno desde el 2023

El conflicto entre Grupo Salinas y el Gobierno de México ha escalado a instancias internacionales. En una acción calificada como "decisiva" por Grupo Salinas, su presidente y fundador, Ricardo B. Salinas Pliego, acudió este 13 de enero de 2026 a Washington D. C. para presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El empresario se reunió en la sede de la OEA con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, para acusar formalmente al Estado mexicano de ejercer una "persecución política, fiscal, judicial y administrativa" en su contra, la cual, aseguran, inició en 2023.

Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026

¿Por qué Ricardo B. Salinas Pliego denunció al gobierno mexicano ante la CIDH?

Según el documento entregado al organismo internacional, esta ofensiva estatal busca restringir la libertad de expresión y la participación en el debate público, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante cuatro herramientas de represalia:



Criminalización de la crítica: Grupo Salinas documentó que el Estado utiliza medios públicos y vocerías oficiales para dañar la reputación de Salinas Pliego. Como prueba, citaron las más de 300 conferencias matutinas dedicadas a abordar sus asuntos empresariales y personales. Hostigamiento administrativo: Denuncian "auditorías excesivas" por parte del aparato institucional, asegurando que estas se duplicaron durante las administraciones de López Obrador Uso político del fisco: Salinas Pliego expuso que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado responde con negativas y tratos discriminatorios, evidenciando un fin "coercitivo y no recaudatorio". Captura del Poder Judicial: La denuncia advierte que la reciente reforma judicial

Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026

Grupo Salinas señala que el Estado está tomado por cárteles del narcotráfico

El comunicado emitido por Grupo Salinas enfatiza que este caso trasciende lo personal y representa un aviso sobre la crisis institucional que vive el país.

"El caso es un aviso sobre la toma del Estado por parte de los cárteles y un llamado a defender la libertad", se lee en el texto, donde acusan un patrón institucional diseñado para silenciar voces críticas y reducir el pluralismo democrático. Con esta acción, Ricardo Salinas Pliego solicita a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición para restaurar la independencia judicial y proteger la propiedad privada en el país.