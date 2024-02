¿Le gustaba? Esto pensaba Sasha Montenegro sobre el cine de ficheras

La actriz Sasha Montenegro participó en alrededor de 50 películas distintas, entre ellas, “Llámenme Mike” (1979), “Santo contra los asesinos de otros mundos” (1973) y “Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein” (1974).

Sin embargo, la artista fue conocida por el género del “cine de ficheras”, películas filmadas entre las décadas de 1970 a 1980, las cuales podían ser baratas, vulgares y simplistas, que trataban sobre mujeres de cabaret, menciona Armando Sánchez Soto en un artículo del Instituto Mora.

¿Qué pensaba Sasha Montenegro sobre el cine de ficheras?

Alexandra Asimovic Popovic, nombre real de la actriz nacida en Italia, aseveró que no le agradaba hacer cine de ficheras, pero era la única oportunidad de actuar en la pantalla grande.

“No estoy muy de acuerdo con ellas, a pesar de que ellas me dieron el éxito y la fama. Las sigo haciendo porque es un negocio. También las sigo haciendo porque no ha habido otro tipo de cine”, declaró Montenegro en 1982 en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha.

Incluso aseveró que no veía ese tipo de películas porque no le agradaban. “Me siento un poco mal, me molesta, me molesta porque es difícil como ser humano, como mujer, siempre estar dando una imagen. (...) Llega un momento en que he sentido que estas películas me han dado la imagen de retrasada mental, de (que las personas piensan) ‘pobrecita, no puede hacer otra cosa más que esto’”, sentenció.

Sasha Montenegro reveló que las escenas de desnudos en las películas de ficheras eran realizadas en foros cerrados y sólo con las personas necesarias, pero aún así “es un poco menos molesto” filmarlas, “pero es violento, siempre he tenido una molestia en hacerlo”, confesó.

La vedette mostró su interés en participar en obras de teatro, pero no pudo hacerlo debido a que sólo le ofrecían puestas en escena “más comerciales”, a consecuencia de las películas que protagonizaba, como “La pulquería” o “Noches de Cabaret”.

¿Quién fue el último esposo de Sasha Montenegro?

Sasha Montenegro tuvo un romance con el expresidente de México, José López Portillo y Pacheco, expresidente de México, con quien se casó en 1995. Dicha relación terminó el 17 de febrero de 2004, tras el fallecimiento del político mexicano.

Como fruto de dicha relación, tuvieron dos hijos: Nabilah y Alejandro.

¿De qué murió Sasha Montenegro?

Sasha Montenegro falleció el miércoles 14 de febrero de 2024 debido a un derrame cerebral. Anteriormente, la artista, nacida el 20 de enero de 1948 en Bari, Italia, padecía cáncer de pulmón.