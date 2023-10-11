Día Internacional de la Niña: Origen y 10 frases para celebrar

Las niñas enfrentan una serie de desigualdades en todo el mundo. Estas desigualdades se basan en el género y pueden afectar su acceso a la educación, la salud, la protección y las oportunidades económicas. El Día Internacional de la Niña se celebra cada 11 de octubre para resaltar la importancia de la equidad de género y los derechos de las niñas.

ONU Mujeres y UNICEF estiman que en México hay 9 millones 602 mil niñas en condición de pobreza, lo que representa el 49% de la población femenina entre 0 y 17 años.

Estas niñas también son más propensas a ser víctimas de violencia sexual, ya que aproximadamente 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre?

La celebración de este día es importante por varias razones. En primer lugar, ayuda a concienciar sobre las desigualdades que enfrentan las niñas en todo el mundo. En segundo lugar, promueve la educación para las niñas, que es fundamental para su desarrollo y empoderamiento. En tercer lugar, celebra los logros de las niñas y las mujeres.

Algunos de los desafíos específicos que enfrentan las niñas incluyen:

Matrimonio infanti

Escolarización: Las niñas tienen menos probabilidades de asistir a la escuela que los niños en muchas partes del mundo. Esto puede deberse a factores como la pobreza, la discriminación y la violencia.

Violencia: Las niñas son víctimas de violencia sexual, física y emocional con mayor frecuencia que los niños. Esta violencia puede tener un impacto devastador en su salud física y mental.

Negación de derechos: Las niñas a menudo se ven privadas de sus derechos, como el derecho a la salud, la educación y la protección.

Niñas destacadas en la ciencia y artes este 2023

Adhara Maite Pérez Sánchez

Adhara Maite Pérez Sánchez ha sido reconocida como la niña más inteligente del mundo al superar el coeficiente intelectual (IQ) de célebres figuras históricas como Albert Einstein o Stephen Hawking. Su mayor aspiración es llegar a Marte o a la Luna.

Adhara, originaria de Veracruz, demostró habilidades cognitivas excepcionales desde los 3 años, desarrollando capacidades que suelen manifestarse en edades más avanzadas, como la lectura avanzada y la resolución de rompecabezas complejos.

Fue en el Centro de Atención al Talento (CEDAT) donde se descubrió que Adhara posee un IQ de 162, superando por dos puntos a los físicos más renombrados del mundo.

Zariffe Yamel Céspedes Pelayo

Zariffe Yamel Céspedes Pelayo es una campeona nacional e internacional de matemáticas. En 2021 participó en el certamen internacional más importante: la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC por sus siglas en inglés), organizada de forma remota por Indonesia. Entre niños y niñas de más de 100 países, la niña de 11 años obtuvo la medalla de plata.

Además, ha competido en otros certámenes en México y Latinoamérica, regresando a Otongo, en el municipio de Tepehuacán, en Hidalgo, con medallas de oro.

Michelle Arellano

Michelle Arellano, una niña prodigio que apenas rebasa la primera década, originaria del sureste mexicano con un coeficiente intelectual (IQ) de 158, dos puntos por debajo de Albert Einstein, planea estudiar medicina en la Universidad de Massachusetts.

Arellano, originaria de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, es considerada una niña prodigio, una cualidad que se encuentra en tres de cada 100 niños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sueña con ser médica, bióloga marina y actriz, según menciona en una entrevista con Efe.

Frases para celebrar el Día Internacional de la Niña

"Eres fuerte, eres valiente, eres capaz de lograr cualquier cosa." "No te limites por lo que otros te dicen que puedes ser." "Tu voz importa, no tengas miedo de usarla." "El mundo es tu lugar, sal y hazlo tuyo." "No estás sola, hay muchas personas que creen en ti." "Tus sueños son posibles, no los dejes de lado." "No te avergüences de ser quien eres." "Eres única e irrepetible, no hay nadie como tú." "La vida es tuya, disfrútala al máximo." "Tú decides tu propio futuro." "No tienes que ser perfecta para ser exitosa." "La belleza está en el interior." "El amor propio es el primer paso para el éxito." "Tu voz es poderosa, úsala para cambiar el mundo." "No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo." "Tú eres la heroína de tu propia historia." "El mundo es un lugar mejor gracias a ti."

Estas frases pueden inspirar a las niñas a creer en sí mismas y a alcanzar sus sueños. Son un recordatorio de que ellas tienen derecho a una vida plena y satisfactoria, y que tienen el potencial de lograr grandes cosas.

