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Posadas en las alcaldías de la CDMX: Cuándo, dónde y a qué hora serán

¡Ponche, dulces, piñatas y más! En estas alcaldías de la CDMX habrá posadas navideñas para todos; que no se te pasen, checa cuándo, dónde y a qué hora serán.

Posadas en CDMX
¿Dónde habrá posadas en la CDMX?|Pexels

Escrito por: Azteca Noticias

Las posadas navideñas comienzan cada 16 de diciembre para disfrutar el valor de los 9 días antes de la llegada de la Navidad, no te pierdas de esta tradición mexicana en la CDMX y checa cuándo, dónde y a qué hora serán las fiestas en la capital del país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las posadas navideñas simbolizan un valor diferente, como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad, por ello se celebran 9 días antes de la llegada de la Navidad.

A pesar de que con el paso del tiempo, las fiestas fueron evolucionando, hasta transformarse en lo que conocemos hoy en día, es imperdible el ponche calientito, las piñatas, los dulces, así como todo el valor de esta tradición y las diferentes alcaldías de la CDMX no podía quedarse atrás.

¿En qué alcaldías de la CDMX habrá posadas?

Aunque la CDMX tendrá diferentes eventos para festejar las fechas decembrinas, tales como una pista de hielo en Álvaro Obregón o el circo navideño en Azcapotzalco, estas alcaldías de la capital del país celebran al tradicional estilo navideño con una posada para todos sus residentes e invitados:

  • Alcaldía Xochimilco

El próximo viernes 16 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la "Villa Navideña y posada cultural", así como la tradicional posada navideña en Xochimilco.

Dónde: Casa de Cultura de San Andrés Ahuayucan, ubicada en Calle Benito Juárez sin número, localizada en el Pueblo de San Andrés Ahuayacan.
A qué hora: 4 de la tarde
Entrada libre.

¿Dónde será la posada en la alcaldía Xochimilco?
¿Dónde será la posada en la alcaldía Xochimilco?|Twitter/XochimilcoAl

  • Alcaldía Cuauhtémoc:

En Cuauhtémoc habrá entrada libre para toda la familia en esta tradicional fiesta.

Cuándo: miércoles 14 de diciembre
Dónde: Biblioteca Pública “José Mancisidor“, localizada en Juan A. Mateos 30, colonia Obrera
A qué hora: 12:00 horas

  • Alcaldía Álvaro Obregón

No dejes pasar la oportunidad de asistir a la posada de la alcaldía Álvaro Obregón, donde habrá regalos, piñatas y tradicionales actividades decembrinas.

Cuándo: martes 13 de diciembre

Dónde: en la Colonia Dos Ríos, entre alta tensión y Rio Mixcuac

A qué hora: 5 de la tarde

Posada en alcaldía Álvaro Obregón
¿Cuándo es la posada en la alcaldía Álvaro Obregón?|Twitter/AlcaldiaAO