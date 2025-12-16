Ponche calientito, dulces, piñatas, villancicos son algunos de los elementos que no pueden faltar en las tradicionales posadas navideñas en México, pero, ¿por qué se celebran y cuándo inician de forma oficial? Te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración.

El significado de las posadas está vinculado con el peregrinaje que hicieron María y José, quienes buscaron un lugar para el nacimiento de Jesús. Fue este viaje donde pidieron posada, que dio forma una bella tradición.

Durante el periodo colonial, los frailes del convento de San Agustín, ubicado en Acolman, Estado de México, relataron a los pobladores el nacimiento de Jesús a través de escenificaciones teatrales.

Anteriormente, los aztecas celebraban la llegada de su dios Huitzilopochtli, que era conocido 'Panquetzaliztli', y era adorado desde el 6 de diciembre hasta el 26 del mismo mes; esta celebración consistía en colocar banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal.

¿Cuál es el origen de las posadas navideñas?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el origen de las posadas en México -como las conocemos actualmente- también está relacionado con las denominadas “misas de aguinaldo”, que se hacía del 16 al 24 de diciembre.

Las “misas de aguinaldo” se celebraban al aire libre, en ellas se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy en día se conoce como “Pastorelas”.

En las pastorelas también se brindaban pequeños obsequios a los asistentes, esto en la actualidad equivaldría a los aguinaldos, que llevan dulces y frutas.

¿Cuándo inician las posadas navideñas?

La forma de celebrar las posadas ha evolucionado con el paso del tiempo, sin embargo, los elementos que no pueden faltar en esta tradicional fiesta navideña son: antojitos, buñuelos, ponche, velas, aguinaldos, piñatas y villancicos.

Oficialmente, las posadas comienzan el 16 de diciembre, es decir, nueve días antes de Navidad; en México, se acostumbra hacer cada una de las nueve posadas en un hogar diferente.

Durante las posadas se recrea el momento en que María y José pidieron alojamiento, para ello, existe un canto que recuerda ese momento bíblico.

Peregrinos: En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.

Anfitriones: Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

Peregrinos: No seas inhumano, tennos caridad, que el Dios de los cielos te los premiará.

Anfitriones: Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado os voy a apalear.

Peregrinos: Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José.

Anfitriones: No me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo ya les digo que no hemos de abrir.

Peregrinos: Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo.

Anfitriones: Pues si es una reina quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita?

Peregrinos: Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del Divino Verbo.

Anfitriones: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía.

Peregrinos: Dios pague, señores, vuestra caridad, y que os colme el cielo de felicidad.

Anfitriones: ¡Dichosa la casa que abriga este día a la Virgen pura, la hermosa María!

Todos: ¡Entren santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón!