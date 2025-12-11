OFICIAL: Aplazan sentencia de “El Mayo” Zambada; Juez Cogan permite recopilar argumentos

El juez federal Brian M. Cogan ha autorizado un cambio de última hora en el calendario judicial de uno de los casos de narcotráfico más importantes de la década. La audiencia de sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada , líder histórico del Cártel de Sinaloa, ha sido aplazada oficialmente para el próximo 13 de abril de 2026.

Esta decisión cancela la audiencia que estaba programada para el 12 de enero de 2026, otorgando a la defensa una prórroga de 90 días que había solicitado con urgencia debido a las condiciones de inseguridad en México.

Juez Cogan concede prórroga para "El Mayo" Zambada

De acuerdo con la notificación oficial del Distrito Este de Nueva York, firmada este 11 de diciembre de 2025, el juez Cogan concedió la moción presentada por el abogado defensor, Frank A. Pérez.

La nueva hoja de ruta establece que la defensa deberá entregar su memorándum de sentencia y cualquier objeción al reporte de pre-sentencia (PSR) a más tardar el 30 de marzo de 2026, mientras que la respuesta del gobierno estadounidense deberá presentarse antes del 6 de abril de 2026.

Audiencia del “El Mayo” Zambada; el capo afronta posible cadena perpetua|FIA

La defensa de "El Mayo": "Violencia en México impide investigar"

El aplazamiento responde a una petición formal enviada por Frank Pérez el pasado 9 de diciembre, en la que argumentó que la "violencia e inestabilidad" que se vive actualmente en ciertas regiones de México ha obstaculizado gravemente la labor de la defensa.

En la misiva dirigida al juez, el abogado explicó que necesitan recabar evidencia de mitigación —testimonios y cartas de familiares y conocidos— para intentar atenuar la pena, que se perfila como cadena perpetua; sin embargo, las condiciones de seguridad han creado "serias dificultades logísticas" para organizar reuniones o viajar a territorio mexicano para entrevistar a los testigos.

"A pesar de los esfuerzos diligentes, las circunstancias recientes fuera de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad para reunir la información mitigante necesaria", se lee en el documento legal presentado por la defensa.

El Mayo's lawyer Frank Perez had requested to delay the hearing in order to prepare a sentencing memorandum for the court. He cited ongoing violence in Mexico for delaying the process:https://t.co/fywug5I0Xz — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 11, 2025

Contexto del Ismael Zambada: Culpable, pero sin cooperación

Ismael Zambada García, de 77 años, se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn tras haber sido trasladado a Estados Unidos en una operación que involucró una presunta traición por parte de "Los Chapitos".

En agosto de 2025, "El Mayo" decidió no ir a juicio y se declaró culpable de dos cargos principales: narcotráfico y empresa criminal continua. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó pagar una multa de 15 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y, a cambio, los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte.

No obstante, es crucial destacar que, a diferencia de otros capos, Zambada no firmó un acuerdo de cooperación para delatar a socios o políticos; simplemente aceptó su responsabilidad penal. Ahora, su defensa busca ganar tiempo para preparar los argumentos que eviten las condiciones más severas de una probable cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.